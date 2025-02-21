Döviz kurlarında son durum! İşte 21 Şubat 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı..
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ne kadar oldu? İşte 21 Şubat 2025 döviz kurları...
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GİRİŞ:
21.02.2025
07:50
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GÜNCELLEME:
21.02.2025
07:59
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve FED'in gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikler döviz kurlarında yükselişe neden oluyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,4137 liradan, euro 38,3038 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 21 Şubat 2025 güncel döviz kurları... 21 ŞUBAT 2025 DOLAR NE KADAR?
Alış 36,3892
Satış 36,4137
21 ŞUBAT 2025 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 38,2226
Satış 38,3038
21 ŞUBAT 2025 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 46,0693
Satış 46,1462
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Sıkça Sorulan Sorular
DOLAR 2025 YIL SONU TAHMİNİ NE KADAR?
TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi şubat ayında 42,89 TL olarak belirlendi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,81 TL iken, şubat anket döneminde 43,96 TL olarak gerçekleşti.