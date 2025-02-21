Döviz kurlarında son durum! İşte 21 Şubat 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı..

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ne kadar oldu? İşte 21 Şubat 2025 döviz kurları...