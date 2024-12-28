Döviz kurlarında son durum! İşte 28 Aralık 2024 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

28 Aralık 2024 07:35 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 07:38

Döviz fiyatlarındaki son gelişmeler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 28 Aralık 2024 döviz kurları...