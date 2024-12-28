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Döviz kurlarında son durum! İşte 28 Aralık 2024 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
28 Aralık 2024 07:35 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 07:38

Döviz fiyatlarındaki son gelişmeler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 28 Aralık 2024 döviz kurları...

ABD​ Merkez Bankası'nın gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin etkisiyle piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Bugün dolar​ 35,17 liradan, euro​ 36,76 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 28 Aralık 2024 güncel döviz kurları...

Döviz kurlarında son durum! İşte 28 Aralık 2024 dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 1. Resim

28 ARALIK 2024 DOLAR NE KADAR?

Alış 35,1368

Satış 35,1761

Döviz kurlarında son durum! İşte 28 Aralık 2024 dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 2. Resim

28 ARALIK 2024 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 36,5946

Satış 36,7640

Döviz kurlarında son durum! İşte 28 Aralık 2024 dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 3. Resim

28 ARALIK 2024 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 44,1693

Satış 44,4039

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Kaynak: tgrthaber.com
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