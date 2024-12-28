Döviz kurlarında son durum! İşte 28 Aralık 2024 dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
28 Aralık 2024 07:35 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 07:38
Döviz fiyatlarındaki son gelişmeler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 28 Aralık 2024 döviz kurları...
ABD Merkez Bankası'nın gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin etkisiyle piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.
Bugün dolar 35,17 liradan, euro 36,76 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 28 Aralık 2024 güncel döviz kurları...
28 ARALIK 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 35,1368
Satış 35,1761
28 ARALIK 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 36,5946
Satış 36,7640
28 ARALIK 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 44,1693
Satış 44,4039
Kaynak: tgrthaber.com