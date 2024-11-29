Döviz kurlarında son durum! İşte 29 Kasım 2024 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

29 Kasım 2024 07:27 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 08:26

Döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından anlık takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 29 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...