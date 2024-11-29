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Döviz kurlarında son durum! İşte 29 Kasım 2024 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
29 Kasım 2024 07:27 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 08:26

Döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından anlık takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 29 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

ABD​ yeni başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerini artıracağı kararı piyasaları hareketlendirdi. İstanbul serbest piyasada dolar​ 34,69 liradan, euro​ 36,7414 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 29 Kasım 2024 güncel döviz kurları...

29 KASIM 2024 DOLAR NE KADAR?

Alış 34,6682

Satış 34,6963

Döviz kurlarında son durum! İşte 29 Kasım 2024 dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 1. Resim

29 KASIM 2024 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 36,6797

Satış 36,7414

Döviz kurlarında son durum! İşte 29 Kasım 2024 dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 2. Resim

29 KASIM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 42,4817

Satış 42,5547

Döviz kurlarında son durum! İşte 29 Kasım 2024 dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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