Döviz kurunda hareketlilik! İşte 9 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
09 Kasım 2024 07:24 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 07:26
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası döviz kurları hareketlendi. Dolar yükseldi. İşte 9 Kasım 2024 dolar, euro ve sterlin fiyatı...
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası döviz kurları hareketlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 34,3869 liradan, euro 36,8522 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 9 Kasım 2024 güncel döviz kurları...
9 KASIM 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 34,3784
Satış 34,3869
9 KASIM 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 36,8419
Satış 36,8522
9 KASIM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 44,4200
Satış 44,4374
Kaynak: tgrthaber.com