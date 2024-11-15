Döviz kurunda son durum! İşte 15 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Kasım 2024 07:26 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 07:28
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 15 Kasım 2024 döviz kurları...
Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri sonrası dolar ve euro'da hareketlilik yaşandı. İstanbul serbest piyasada dolar 34,3795 liradan, euro 36,2682 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 15 Kasım 2024 güncel döviz kurları...
15 KASIM 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 34,3729
Satış 34,3795
15 KASIM 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 36,2119
Satış 36,2682
15 KASIM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 43,5339
Satış 43,6926
Kaynak: tgrthaber.com