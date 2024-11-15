Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Döviz kurunda son durum! İşte 15 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Döviz kurunda son durum! İşte 15 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Kasım 2024 07:26 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 07:28

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 15 Kasım 2024 döviz kurları...

Küresel piyasaların merakla beklediği ABDenflasyon​ verileri sonrası dolar​ ve euro​'da hareketlilik yaşandı. İstanbul​ serbest piyasada dolar 34,3795 liradan, euro 36,2682 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 15 Kasım 2024 güncel döviz kurları...

15 KASIM 2024 DOLAR NE KADAR?

Alış 34,3729

Satış 34,3795

Döviz kurunda son durum! İşte 15 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 1. Resim

15 KASIM 2024 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 36,2119

Satış 36,2682

Döviz kurunda son durum! İşte 15 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 2. Resim

15 KASIM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 43,5339

Satış 43,6926

Döviz kurunda son durum! İşte 15 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
dolareuroenflasyonabdistanbul

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...