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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Döviz ve altın dönüşümlü KKM stok bakiyesinde gerileme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesinin şubatta bir önceki aya göre 4,7 milyar dolar düşüş gösterdiğini duyurdu. Ocakta DDKKM stok bakiyesi 28,9 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 16:33

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) aylık para ve banka istatistikleri kapsamında Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerini açıkladı. Buna göre, ocakta 28,9 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, Şubat sonunda 24,2, milyar dolara indi. Son bir yılda DDKKM stok bakiyesi 51,5 milyar dolar düşüş gösterdi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 23,2 milyar dolardan 20,5 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi 5,7 milyar dolardan 3,7 milyar dolara geriledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Dövizden dönüşümlü kur korumalı bitti mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir.
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