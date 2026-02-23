Döviz zengini iller belli oldu! Bir Anadolu şehri 'uçtu'

Kategoriler
BDDK verilerine göre 2025 sonu itibarıyla döviz mevduatı tutarı en yüksek ilk üç il İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Ancak tablo toplam mevduat içindeki paya göre incelendiğinde dengeler değişiyor.
Üç büyükşehir ve Antalya, “DTH oranı en yüksek ilk 15 il” listesine dahi giremezken; dövizin toplam mevduattaki payının en yüksek olduğu iller arasında İç Anadolu şehirleri öne çıkıyor.
Yani hacimde büyükler önde, oranlarda Anadolu sürprizi var. İşte döviz mevduatında dikkat çeken o iller…
Türkiye’de Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi tarafından uygulanan rasyonel politikalar, son dönemde Türk lirasının istikrar kazanmasını sağladı. Bu istikrar, rakamlara da net olarak yansıdı. 2025 yılında dolar %21,50 prim yaparken, yıllık TÜFE %30,89 olarak gerçekleşti.
TL mevduatın getirisi ise geçen yıl net %37,50 civarında gerçekleşti. Veriler, ABD para biriminin performansının hem enflasyonun hem de TL mevduat getirisinin oldukça altında kaldığını gösterdi.
2026'DA TL DAHA GÜÇLÜ
2026 yılının ilk 7 haftalık döneminde de TL’de güçlü görünüm devam ediyor. 23 Şubat 2026 itibarıyla dolarda bu yılki prim %2,05 olurken, aynı dönemde TL mevduat ve para piyasası fonlarının getirisi ortalama %5 civarında gerçekleşti.
Bu yıl ocak ayında toplanan Merkez Bankası, politika faizini %37,00 seviyesine çekti. Şubat başında da yılın ilk enflasyon raporunu açıklayan TCMB, “sıkı para politikası” vurgusunu sürdürdü. Geçen yıl enflasyon %44,38 seviyesinden %30,89’a kadar gerilemişti. Bu yıl da enflasyonda düşüş bekleniyor. Piyasa Katılımcıları Anketinin şubat ayı sonuçlarında, 2026 sonu için ortalama TÜFE tahmini %24,11 olarak öne çıkmıştı.
Politika faizinin enflasyonun üzerinde konumlanamaya devam etmesi, TL’nin de reel olarak değerlenmesini beraberinde getiriyor. Bu politika, döviz kurlarında stabil görünümü destekliyor.
Öte yandan Döviz Tevdiat Hesaplarındaki son duruma bakıldığında;
-TCMB tarafından açıklanan verilere göre 13 Şubat ile sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarının büyüklüğü 234,27 milyar dolar oldu
-Söz konusu rakam 26 Aralık 2025 ile sona eren haftada 221,46 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.
Döviz kurlarındaki durgun görünüme karşılık DTH’larda artış devam ederken; BDDK tarafından açıklanan verilere göre 2025 sonu itibarıyla döviz mevduatı (TL karşılığı olarak) tutar bazında en yüksek ilk 5 il şöyle:
|Sıra
|İl
|Döviz Mevduatı (TL)
|DTH Payı (%)
|1
|İstanbul
|2 trilyon 333,98 milyar TL
|%45,32
|2
|Ankara
|585,15 milyar TL
|%43,56
|3
|İzmir
|380,05 milyar TL
|%38,10
|4
|Antalya
|252,08 milyar TL
|%41,15
|5
|Bursa
|185,00 milyar TL
|%39,45
İSTANBUL DÖVİZ PAYI
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Mega kent İstanbul’un döviz payı (%45,32) diğer büyük şehirlere göre daha yüksek. Bu durum, İstanbul’un ticaretin merkezi olmasının yanı sıra ülke nüfusunun da yaklaşık 6’da 1’ine ev sahipliği yapmasıyla açıklanıyor.
- İzmir, büyükşehirler arasında döviz payı en az il olurken; başkent Ankara, %43,56'lık döviz payıyla İstanbul'a en yakın büyükşehir konumunda bulunuyor.
- Turizmin başkenti Antalya'nın döviz geliri yüksek olmasına rağmen, döviz mevduat oranı (%41,15) İstanbul ve Ankara'nın gerisinde kalıyor.
- 5 büyükşehir, döviz mevduatı oranıyla “ilk 15” listesinde yer almıyor.
DÖVİZ MEVDUAT ORANI YÜKSEK İLLER
Ancak toplam tasarruf mevduatları içinde dövizin payına bakıldığında, DTH oranı en yüksek ilk 15 il şöyle sıralanıyor
|Sıra
|İl
|Döviz Mevduatı (TL)
|DTH Payı (%)
|1
|Aksaray
|35,46 milyar TL
|%62,05
|2
|Elâzığ
|33,22 milyar TL
|%59,27
|3
|Bingöl
|10,28 milyar TL
|%58,72
|4
|Nevşehir
|24,31 milyar TL
|%58,36
|5
|Yozgat
|27,23 milyar TL
|%58,32
|6
|Bayburt
|2,66 milyar TL
|%57,40
|7
|Kayseri
|123,63 milyar TL
|%56,26
8 Gümüşhane 6,76 milyar TL %55,91 9 Kütahya 26,57 milyar TL %54,73 10 Kırşehir 15,01 milyar TL %54,03 11 Isparta 32,45 milyar TL %52,83 12 Karaman 11,23 milyar TL %52,53 13 Afyonkarahisar 40,10 milyar TL %52,15 14 Uşak 22,84 milyar TL %51,80 15 Çorum 23,95 milyar TL %50,44
LİSTEDE KAYSERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR
Döviz mevduat oranı en yüksek il Aksaray… Bu şehir ile birlikte Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir gibi İç Anadolu illerinde de DTH payının yüksek olduğu görülüyor. Ancak bu illerdeki DTH tutarının 15-35 milyar dolar bandına olduğu görülüyor.
- Kayseri, 123,6 milyar TL döviz mevduatı ile ayrışıyor. Hem döviz tutma oranı yüksek hem de toplam DTH hacmi büyük bir şehir olarak öne çıkıyor.