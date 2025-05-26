Dr. Kıyamet olarak bilinen ünlü yatırımcıdan altın alarmı!

Altın fiyatları konusunda yatırımcı için bir uyarı daha geldi. Yıllardır Dr. Kıyamet olarak bilinen ünlü yatırımcı Marc Faber, yaklaşan borç krizi ve enflasyon tehlikesine karşı yatırımcıları uyardı.

Ünlü yatırımcı Marc Faber, ekonomik belirsizliklerin arttığı bu dönemde altını güvenli bir liman olarak gördüğünü belirterek portföyünün dörtte birini bu değerli metale ayırdığını söyledi.

Küresel ekonomik belirsizlikler derinleşirken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altına yöneltti. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde fiziki altın talebi yüzde 13 artışla 257 tona ulaştı. Bu artış sadece profesyonel yatırımcılarla sınırlı değil; bireysel yatırımcılar da riskli piyasa koşullarında portföylerini altınla güçlendirmeye başladı. Uzmanlara göre, altın bu yıl da krizlere karşı en güçlü savunma hattı olmayı sürdürüyor.

BORÇ KRİZİ KAPIDA

Altın yatırımının en tanınmış isimlerinden biri olan ve “Dr. Kıyamet” lakabıyla anılan Marc Faber, yaklaşan ekonomik çalkantılara karşı uyarıyor. Portföyünün dörtte birini altına ayırdığını belirten Faber, özellikle borç krizine, enflasyona ve varlık fiyatlarındaki olası düşüşlere dikkat çekiyor. Ona göre, altın bu senaryolara karşı hâlâ en güvenilir seçenek. Dünya Altın Konseyi Stratejisti Joe Cavatoni de ABD ekonomisindeki zayıflık, doların değer kaybı ve artan kamu borcunun altın talebini desteklemeye devam ettiğini belirtiyor.

KRİZE KARŞI ALTIN ALIN

Genesis Gold Group CEO’su Jonathan Rose’a göre, yatırımcıların %70’i altını fiziksel olarak teslim almak istiyor. Rose, bu kişilerin sadece “kıyamet tellalları” olmadığını, aksine bilinçli bir risk yönetimi yaptıklarını vurguluyor. Trump döneminde artan belirsizlikler, bu ilgiyi daha da pekiştirmiş durumda.

DEV BANK, ALTIN TAHMİNLERİNİ YUKARI ÇEKTİ

Küresel banka devi Citi, altın fiyatları için kısa vadeli tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, Trump’ın ticaret politikasındaki ani çıkışlar ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle ons altının 0-3 aylık dönemde 3.500 dolara çıkabileceğini öngörüyor. Altının 3.100–3.500 dolar aralığında konsolide olmasını bekleyen Citi, platin ve paladyum için de sırasıyla 1.050 ve 900 dolar hedeflerini koruyor. İlginç olan şu ki, 2025’in başından bu yana altın %25 değer kazanırken, S&P 500 yaklaşık %1 geriledi.

DOLARDAN ÇIKAN ALTINA YÖNELİYOR

Altın fiyatları, Başkan Trump’ın AB’ye yönelik %50 gümrük vergisi kararını ertelemesiyle birlikte bir miktar geri çekildi. Ons altın sabah saatlerinde 3.331 dolara kadar düştü. Şu sıralarda %0,3 kayıpla 3.348,92 dolardan işlem görüyor. Capital.com’dan Kyle Rodda’ya göre, Trump’ın Avrupa ile gerginliği azaltması geçici bir rahatlama sağladı. Ancak genel görünüm hala olumlu. Zira birçok merkez bankası, dolardan çıkıp altına yöneliyor.

ANALİSTLER UYARIYOR: KRİTİK DESTEK 3.335 DOLAR

Teknik analizlere göre, ons altında 3.335 dolar seviyesi destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilirse, 3.284–3.266 dolar aralığına kadar geri çekilme yaşanabilir. Ancak üzerinde kalındığı sürece yükseliş trendi korunacak.

