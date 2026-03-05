Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

DSİ işçi alımı kura sonuçları 2026 (asıl/yedek) listesi! İŞKUR DSİ 1389 işçi alımı sonuçları açıklandı mı?

DSİ işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personeller, bu hafta yapılan kura çekimiyle birlikte belli oldu. DSİ işçi alımında en fazla kadro usta yardımcısı, aşçı, şoför, düz işçi, bakımcı-yağcı, sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, topoğraf, bekçi kadrolarına gerçekleştirilecek. DSİ işçi alımı kura çekiminde asıl olarak belirlenen adayların doğrudan atamaları yapılacak. Kılavuzda yer alan bilgiye göre ilan edilen kadronun 4 katı kadar asıl ve yedek adaylar listede yer alacak. DSİ işçi alımı sonucu, basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Kura çekimine katılan adaylar, sonuçları isim listeleri üzerinden sorgulayabilecek.Peki DSİ işçi alımı kura sonuçları 2026 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, DSİ işçi alımı kura sonuçları görüntüleme ekranı…

DSİ işçi alımı kura sonuçları 2026 (asıl/yedek) listesi! İŞKUR DSİ 1389 işçi alımı sonuçları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 15:52

DSİ işçi alımı sorgulama ekranı, kura çekiminin ardından gündem oldu. DSİ tarafından usta yardımcısı, aşçı yardımcısı, şoför, düz işçi, bakım yağcı, sürveyan, sondaj işçisi, reyler operatör yardımcısı, laborant yardımcısı, teknisyen, topoğraf, bekçi, su dağıtım teknisyeni, akaryakıtçı, hidrolog yardımcısı, jeofizik teknisyeni, alet operatörü, teknik ressam, pompaj istasyonu operatörü, döşeme yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü mesleklerinde 1389 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Türkiye İş Kurumu () üzerinden başvuruları yapılan DSİ işçi alımının kura çekimi 2 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Noter huzurunda ve canlı yayında kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından doğrudan atanacak adaylar ile sınava tabi tutulacak adayların isim listeleri için bekleyiş başladı. Vatandaşlar tarafından DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının cevapları araştırılıyor.

HABERİN ÖZETİ

DSİ işçi alımı kura sonuçları 2026 (asıl/yedek) listesi! İŞKUR DSİ 1389 işçi alımı sonuçları açıklandı mı?

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
DSİ'nin 1389 sürekli işçi alımı için 2 Mart 2026'da çekilen kuranın sonuçları, 9 Mart 2026 Pazartesi günü DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde açıklanacak olup, 1305 aday kurayla, 84 aday ise sınavla belirlenecek.
DSİ tarafından çeşitli mesleklerde toplam 1389 sürekli işçi alımı yapılacak.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruları alınan alımın kura çekimi 2 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirildi.
Kura sonuçları ve asil/yedek isim listesi 9 Mart 2026 Pazartesi günü açıklanacak.
Adaylar sonuçları, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları veya isimleriyle sorgulayabilecek.
Toplam 1389 personelden 1305'i noter kurasıyla, 84'ü ise sınavla belirlenecek.
Asil adayların belgelerini süresinde teslim etmemesi halinde yedek adaylardan atama yapılacak.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
DSİ işçi alımı kura sonuçları 2026 (asıl/yedek) listesi! İŞKUR DSİ 1389 işçi alımı sonuçları açıklandı mı?

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026

DSİ tarafından açıklanan bilgilere göre 1305 aday doğrudan noter kurasıyla, 84 personel ise sınavla belirlenecek. Alımı yapılacak olan sürekli işçi sayısının 4 katı kadar ise yedek aday belirlenecek. DSİ 1389 kura sonuçları asil/yedek isim listesi ise 9 Mart 2026 Pazartesi günü açıklanacak. Adaylar DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları veya isimleriyle DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçlarını sorgulayabilecek. DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları isim listesinin PDF formatında duyurular veya ilanlar bölümünden yayınlanması bekleniyor.

DSİ işçi alımı kura sonuçları 2026 (asıl/yedek) listesi! İŞKUR DSİ 1389 işçi alımı sonuçları açıklandı mı?

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklanan bilgilere göre 9 Mart 2026 Pazartesi günü DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar internet sitesinde yer alan duyurular veya ilanlar bölümünden kura sonuçları isim listesine erişim sağlayabilecek. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından asil adayların belirlenen tarihlerde belgelerini teslim etmeleri gerekiyor. Belirlenen süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerine yedek adaylardan atama gerçekleştirilecek.

DSİ işçi alımı kura sonuçları 2026 (asıl/yedek) listesi! İŞKUR DSİ 1389 işçi alımı sonuçları açıklandı mı?

DSİ 1389 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

DSİ tarafından açıklanan bilgilere göre 1305 personel doğrudan noter kurasıyla alınacak. 84 personel ise sınavla belirlenecek. Sürekli işçi statüsünde yapılacak olan alımın kadro dağılımı şöyle:

NOTER KURASIYLA ALINACAKLAR

Usta Yardımcısı: 210

Aşçı Yardımcısı: 154

Şoför: 154

Düz İşçi: 140

Bakımcı-Yağcı: 116

Sürveyan: 105

Sondaj İşçisi: 69

Teknisyen: 59

Topoğraf: 58

Bekçi: 44

SINAV İLE ALINACAKLAR

Operatör: 84

#personel alımı
#işkur
#kura sonuçları
#Dsİ Işçi Alımı
#Dsİ 1389
#Ekonomi
