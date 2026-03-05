DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı! DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı, kura çekiminin ardından gündem oldu. DSİ tarafından usta yardımcısı, aşçı yardımcısı, şoför, düz işçi, bakım yağcı, sürveyan, sondaj işçisi, reyler operatör yardımcısı, laborant yardımcısı, teknisyen, topoğraf, bekçi, su dağıtım teknisyeni, akaryakıtçı, hidrolog yardımcısı, jeofizik teknisyeni, alet operatörü, teknik ressam, pompaj istasyonu operatörü, döşeme yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü mesleklerinde 1389 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruları yapılan DSİ işçi alımının kura çekimi 2 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Noter huzurunda ve canlı yayında kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından doğrudan atanacak adaylar ile sınava tabi tutulacak adayların isim listeleri için bekleyiş başladı. Vatandaşlar tarafından DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının cevapları araştırılıyor.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026

DSİ tarafından açıklanan bilgilere göre 1305 aday doğrudan noter kurasıyla, 84 personel ise sınavla belirlenecek. Alımı yapılacak olan sürekli işçi sayısının 4 katı kadar ise yedek aday belirlenecek. DSİ 1389 kura sonuçları asil/yedek isim listesi ise 9 Mart 2026 Pazartesi günü açıklanacak. Adaylar DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları veya isimleriyle DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçlarını sorgulayabilecek. DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları isim listesinin PDF formatında duyurular veya ilanlar bölümünden yayınlanması bekleniyor.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklanan bilgilere göre 9 Mart 2026 Pazartesi günü DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar internet sitesinde yer alan duyurular veya ilanlar bölümünden kura sonuçları isim listesine erişim sağlayabilecek. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından asil adayların belirlenen tarihlerde belgelerini teslim etmeleri gerekiyor. Belirlenen süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerine yedek adaylardan atama gerçekleştirilecek.

DSİ 1389 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

DSİ tarafından açıklanan bilgilere göre 1305 personel doğrudan noter kurasıyla alınacak. 84 personel ise sınavla belirlenecek. Sürekli işçi statüsünde yapılacak olan alımın kadro dağılımı şöyle:

NOTER KURASIYLA ALINACAKLAR

Usta Yardımcısı: 210

Aşçı Yardımcısı: 154

Şoför: 154

Düz İşçi: 140

Bakımcı-Yağcı: 116

Sürveyan: 105

Sondaj İşçisi: 69

Teknisyen: 59

Topoğraf: 58

Bekçi: 44

SINAV İLE ALINACAKLAR

Operatör: 84