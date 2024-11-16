Dubai çikolatası alamayanlara ekonomik tarif Niğde çikolatası

16 Kasım 2024 18:43 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 18:51

Dubai çikolatası içeriğindeki yoğun antep fıstığı sebebiyle adeta cep yakıyor. Hileye kaçmak istemeyenlere özel bir yorum getiren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri yeni bir tarifle çikolatayı yorumlayarak Niğde çikolatasını geliştirdi.

Dubai çikolatasının fiyatlarının yüksek oluşu sebebiyle Türkiye'nin pek çok yerinden farklı tarifler gelmeye başladı. Dubai çikolatasının kilogram fiyatının antep fıstığı içeriğiyle 2 bin liraya tırmanması sonrası bir alternatif de Niğde'den geldi. Trabzon​'da üretilen fındıklı Dubai çikolatasından sonra kuruyemiş içeriğiyle Niğde çikolatası tarifi verildi.

NİĞDE ÇİKOLATASININ İÇİNDE NELER VAR?

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Mevlüt Ölmez; öğrencileri ile beraber kentin yerel ürünlerini kullanarak Dubai çikolatasına farklı bir yorum getirdi. Kentin gastronomi ürünlerinin kullanıldığı çikolatanın Niğde yorumunda elma, ceviz, badem, kayısı gibi herkesin kolay ulaşabileceği ürünler kullanan Ölmez, ortaya çıkan çikolatanın protein açısından daha güçlü olduğunu söyledi.

PROTEİNİ DAHA FAZLA

Öğrencileri ile beraber yaptıkları çikolatada Niğde’nin yerel lezzetlerini kullanmaya ve maliyet olarak herkes tarafından uygulanabilir olmasına özen gösterdiklerini söyleyen Ölmez; "Uygulama mutfağımızı hazırladığımız çikolatada Niğde'nin gastronomi ürünlerini kullandık. İçerisinde tescilli ürünlerimizden Darboğaz kirazı, tescile aday misket elma, bölgede yetişen ceviz, kayısı ve üzümlerini kullandık. 'Niğde’nin tescilli tahinli pidesi nasıl uyarlayabiliriz' dedik, içerisinde tahin de kullandık. Maliyet açısından daha düşük ve herkes tarafından uygulanabilir ve sürdürülebilir bir ürün olmasına da özen gösterdik. Hazırladığımız bu çikolatamızın ismi henüz yok. Herkes bunu evinde hazırlayabilir, protein açısından da daha yüksek bir çikolata elde etmiş olacaklar" diye konuştu.