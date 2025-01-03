Dubai çikolatası Türkiye'deki stokları tüketti! Suriye'den ithalat kararı

03 Ocak 2025 14:26 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:27

Türkiye'de satış rekorları kıran Dubai çikolatasında kullanılan Antep fıstığının fiyatları artınca Bakanlık devreye girdi. Suriye'den ithalat yapılması için çalışma başlatıldı.

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Tüm dünyayı kasıp kavuran Dubai çikolatası çılgınlığı Türkiye​'de de salgın şeklinde devam ederken, bu çikolatada kullanılan Antepz fıstığına gelen yoğun talep piyasadaki dengeleri altüst etti. Ticaret Bakanlığı, yoğun talep nedeniyle Antep fıstığı​ fiyatlarının artmasının ardından Suriye'den fıstık ithal edilmesi gündeme geldi.

BAKLAVACILAR TALEP ETTİ

Fıstık fiyatlarındaki artış yüzünden maliyetleri artan baklavacılık sektörü temsilcileri, bu sorunun önü geçmek için Suriye​'den fıstık ithalatının yapılmasını talep etti.

Fiyatlardaki hareketlilik ve gelen talep üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı da Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirirken, komşu ülkeden fıstık ithalatının önünü açmak için çalışmalara başladı.

İTHALAT ARTIŞI RAKAMLARA YANSIDI

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, Türkiye 2021 yılında 2 milyon 561 bin dolarlık Antep fıstığı ithal ederken bu rakam 2024'te 3 milyon 357 bin dolara yükseldi. Söz konusu dönemde ithal edilen Antep fıstığı miktarı da 255,4 tondan yaklaşık 301,4 tona çıktı.

2021'de 75 milyon 486 bin dolar olan ihracat miktarı da paralel olarak artış göstererek 2024'te 94 milyon 26 bin doları buldu. İhracat miktarı ise 10 bin 176 tondan 8 bin 828 tona geriledi.