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 | Bengü Sarıkuş

Dubai çikolatasının formülü değişiyor

Türkiye'de viral haline gelen ve neredeyse tüm çikolata markalarının üretime geçtiği 'Dubai çikolatası' formül değiştirip yeniden piyasaya dönmeyi hedefliyor.

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Dubai çikolatasının formülü değişiyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 12:32

Trader Joe's viral Dubai çikolatası çılgınlığına katılıyor. Bir Trader Joe's çalışanı TikTok'ta yayınladığı bir videoda market zincirinin bu çikolataları 3.99 dolar gibi düşük bir fiyattan satmaya başlayacağını duyurdu.

Dubai çikolatasının formülü değişiyor

Trader Joe's sözcüsü The Independent'a yaptığı açıklamada çikolataların 26 Mayıs haftasından itibaren satışa sunulacağını ve kesin çıkış tarihlerinin lokasyona göre değişeceğini açıkladı.

Sözcü "Müşterilerin neyi sevdiklerini ve neyi daha fazla görmek istediklerini paralarıyla 'oyladıklarına' inanıyoruz. Başka bir deyişle, müşterilerimiz bu ürünü gerçekten severlerse, kesinlikle daha fazlasını elde edebiliriz" dedi.

FORMÜLÜ DEĞİŞECEK

Dubai çikolatası, Antep fıstığı kreması ve kataifi olarak bilinen rendelenmiş hamurdan oluşan kremsi bir karışımla doldurulmuş bir sütlü çikolata çubuğu olarak satılıyor. Ancak Trader Joe's versiyonunun bitter çikolata ile yapılacağı bildirildi. Ayrıca el yapımı çikolatalarda uzmanlaşmış bir gıda grubu markası olan Patislove tarafından üretilecek.

Dubai çikolatasının formülü değişiyor

SANSASYON HALİNE GELDİ

Üst düzey bar 2021 yılında butik Emirlik çikolatacısı FIX tarafından piyasaya sürüldü, ancak TikTok sayesinde 2023'te küresel bir sansasyon haline geldi.

2023'ün sonunda yayınlanan klip şu ana kadar 120 milyondan fazla kez izlendi ve içerik oluşturucuların ikramı kendileri için tattıkları veya kendi ikramlarını yaptıkları binlerce takip videosu ortaya çıktı.

DEV MARKALAR DA DUBAİ FURYASINA KATILDI

Lindt ve Läderach gibi büyük çikolata markaları da viral sansasyonun kendi versiyonlarını yaptı.

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