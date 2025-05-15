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 | Özge Sönmez

Düğün sezonu açıldı! Yeni evlenecek çiftlere altın uyarısı: Bunlara dikkat edin

Yaz aylarının gelmesiyle düğün mevsimi de açıldı. Dünya evine girmek isteyen gençlere kuyumculardan 'sahte altın' uyarısı geldi. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, "Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları mağduriyet yaşanmaması adına önemli bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Düğün sezonu açıldı! Yeni evlenecek çiftlere altın uyarısı: Bunlara dikkat edin
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 11:29

Dondurucu geçen kış ayının ardından havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Havaların ısınmasıyla da düğün sezonu başladı. Gençlerin evlilik telaşı nedeniyle mobilyadan beyaz eşyaya, kılık kıyafetten kuyuma kadar birçok sektörde hareketlilik yaşanıyor. Oldukça yoğun bir döneme giren kuyumculardan ise gençlere 'sahte altın' uyarısı geldi. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, "Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapın" ifadelerini kullandı.

Düğün sezonu açıldı! Yeni evlenecek çiftlere altın uyarısı: Bunlara dikkat edin

KUYUMCULARDA YOĞUNLUK BAŞLADI

Kuyumcu vitrinleri, yaklaşan yoğun döneme hazırlık olarak yeni ve göz alıcı modellerle donatıldı. Özellikle evlilik tekliflerinin ve nişan törenlerinin artmasıyla tektaş yüzükler ve alyanslara ilgi yoğunlaştı.

Ayrıca, düğünlerde geline takılmak üzere hazırlanan bilezikler, kolyeler, küpelerden oluşan takı setleri ve yatırım amacıyla tercih edilen çeyrek, yarım, tam altın ile gram altınlar da en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor.

Düğün sezonu açıldı! Yeni evlenecek çiftlere altın uyarısı: Bunlara dikkat edin

Altına olan geleneksel bağlılık ve bu ziynetin yatırım aracı olarak görülmesi, düğün alışverişlerinde altına talebin canlı kalmasını sağlıyor. Kuyumcular, bu dönemde alışveriş yapacak tüketicileri "sahte" ürünlere karşı dikkatli olmaları ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları konusunda da uyarıyor.

'SAHTE ALTIN' UYARISI

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, her düğün sezonunun kuyumcular için hareketli geçtiğini söyledi. Dünya genelinde altının ons fiyatındaki artışın yanı sıra yurt içindeki gelişmelerin de etkisiyle geçmiş yıllara kıyasla bu yıl satışlarda bir miktar düşüş beklediklerini belirten Sönmez, buna rağmen özellikle düğünlerdeki zaruri ihtiyaçların temin edildiğini bildirdi.

Sönmez, "Vatandaşlarımızın özellikle bu dönemde sahte altınlara karşı daha da dikkatli olmaları gerekiyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları mağduriyet yaşanmaması adına önemli bir adım olacaktır. Son dönemde e-ticaret platformları üzerinden de altın satışlarının yapıldığını görüyoruz. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Darphane ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 2025'i 'sahte altınla mücadele yılı' ilan ettik." dedi.

Sahte altın ve kuyum ürünlerine yönelik mücadeleye yoğunlaştıklarını vurgulayan Sönmez, bu kapsamda Darphane ürünlerinin hepsinde filigranlar ve karekodlarla elektronik takip sistemi kuracaklarını bildirdi.

Düğün sezonu açıldı! Yeni evlenecek çiftlere altın uyarısı: Bunlara dikkat edin

İNTERNETTEN ALTIN ALIRKEN DİKKAT

Sönmez, internet satışlarında da barkod sistemini tavsiye ettiklerini dile getirerek, "Oda olarak barkod sistemiyle ilgili bir çalışma başlattık. Her satıcı kendi ilindeki odalardan temin ederek sattığı ürüne bu barkodu yapıştıracak. Dolayısıyla altın güvenli ürün haline gelmiş olacak. Ayrıca kuyum ticareti yetki belgesi olmayanlar bu ticareti yapamazlar. Bununla ilgili de Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Eylül ayında bir çalıştay organize ederek, bu durumları daha da formel hale getireceğiz." diye konuştu.

Düğün sezonu açıldı! Yeni evlenecek çiftlere altın uyarısı: Bunlara dikkat edin

Sönmez, düğünlere yönelik takı alışverişlerinde gelinlik modeline göre seçimler yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Düğünlerde gelinler kıyafetlerini hangi ekolü benimseyerek yaptırdıysa ona uygun da takı tercih ediyor. Bunun ekonomik şartlarla bir alakası yok, tamamen kişilerin zevkleri ve kişisel tercihleriyle alakalı. Fiyat dalgalanmalarına rağmen gelinlerimiz istediğini alacaktır. Burada şunun altını özellikle çiziyorum, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılması önemli. Ucuz altın diye bir şey yoktur."

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#Ekonomi
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