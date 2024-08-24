Düğünde takılan takıların kimin olacağı belli oldu! Çiftler arasında ziynet eşya anlaşmazlığına son

24 Ağustos 2024 13:14 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 14:19

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Düğünde takılan takılar kimin sayılır, sorusu yıllardır üzerinde tartışılan bir konu olmaya devam ederken Yargıtay'dan emsal olacak bir karar çıktı. Yargıtay takı kavgasına son veren kararını duyurdu. Ziynet eşya anlaşmazlığı konusunda Yargıtay emsal nitelikte bir karara imza attı.

DÜĞÜN TAKILARI KİME AİT?

Yargıtay’dan emsal takı kararı geldi.

Evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları ve nakit para kim tarafından takılırsa takılsın, aksine bir anlaşma bulunmadıkça kadına bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanırdı.

Düğün merasimi sırasında takılan takıların kime ait olacağı yıllardır tartışılıyordu.

TÜM TAKILARIN KADINA AİT OLDUĞU GÖRÜŞÜ DEĞİŞTİ

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir davada 'ziynet eşyalarının paylaşımında anlaşma bulunmadığı takdirde kadın veya erkeğe takılan ziynetlerin kendilerine ait olduğu kararına hükmetti.

Daha önceki kararda kime ne takıldığına dikkat edilmeden tüm ziynetler kadına aitti.

Bu kararlar erkeğe takılan takılar da dahil olmak üzere tüm takıların kadına ait olduğu yönündeki görüş değişti.

SANDIK, TORBA GİBİ ORTAK BİR KESEDE TAKI ORTAK

Günümüz düğünlerinde artık takılar gelin ve damadın üzerine takılmak yerine sandık, torba gibi ortak bir kesede toplanıyor.

Bu durumda cinsiyete göre nitelik aranarak karar verilecek.

Bu yönde özellik tespit edilememesi halinde eşya ortak kabul edilecek.