Dul ve yetim aylığı zam farkları ödenecek! Erkekler de çift maaş için SGK'ya başvurabilir

24 Temmuz 2024 10:31 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 11:02

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Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının yatacağı tarih belli oldu. Emekli zamlı maaş farkları ve SGK aylıkları 26 Temmuz 2024 Cuma günü ödenecek. Aylıklarda oluşan fark tutarları, vatandaşların aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek.

Dul maaşı, genellikle eşini kaybeden kadınlara yönelik bir hak olarak bilinse de, erkekler de bu haktan yararlanabilir. Türkiye'de erkeklerin dul maaşı alma hakkı, sosyal güvenlik mevzuatında açıkça yer alıyor.

ERKEKLERİN DUL MAAŞI VAR MI?

Kamuoyunda dul ve yetim maaşı ile ilgili yanlış bir algı bulunmakta. Sadece kadınların dul ve yetim maaşı alabildiği bilinse de erkekler de eşleri vefat etmesi durumunda dul maaşı alabilir.

SGK'dan dul ve yetim aylığı konusunda çift maaş fırsatı da var. Üstelik bu durum emekli olma şartlarına ya da çalışma şartlarına bağlı olarak belirlenmiyor.

SGK'DAN ÇİFT MAAŞ ŞANSI

Erkeklerde kadınlara sağlanan koşulları karşılamaları durumunda çift aylık alabilir.

Vefat eşlerden aylık alabilmek için evli olmamak gerekiyor. Evli olmadığı sürece kadın-erkek vefat etmiş emekli eşten dul aylığı alabilir.

Prim şartı da büyük önem taşıyor. Malullük aylığı için sınır olan en az 1800 gün prim şartının ve SSK’lı çalışanlar için 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün prim şartı bulunuyor.

SSK BAĞ-KUR kapsamında çalışan erkek ölen eşinin aylığının %50’sini sigortalı olarak çalışmayan ve Bağkur’lu olmayan erkekler ise ölen eşin maaşının %75’ini alabilir.

Sigortalı çalışmayan, emekli olmayan erkekler ise çocuklarına maaş bağlanmaması halinde %75 oranında dul aylığı alma hakkına sahip oluyor.

EMEKLİ SANDIĞINDA DURUM FARKLI OLABİLİR

Emekli sandığına tabi olan eş hayatını kaybetmişse erkek de memur olarak çalışıyor ya da memur emeklisi ise %50 oranında aylık alınır.

Ancak erkek SSK ve Bağkurlu olarak çalışıyorsa çocuklarını herhangi bir aylık bağlanmıyorsa %75 oranında dul aylığı alma hakkına sahiptir.

Bir çocuğa maaş bağlanması halinde %60, birden fazla çocuğa maaş bağlanması halinde ise %50 dul aylığı alınır.

DUL MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Halk arasında "ölüm aylığı" olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur.

Dul ve yetim aylığı almak için başvurular SGK aracılığı ile yapılıyor.