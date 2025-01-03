Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? İşte zamlı yetim maaşlarının hesaplara geçeceği tarih

03 Ocak 2025 12:11 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 12:25

Dul ve yetim aylığı 2025 tutarı belli oldu. Bugün açıklanan emekli ve memur maaşları ile dul ve yetim aylığı da dahil olmak üzere pek çok ödemede artışlar yaşandı. Dul ve yetim maaşı ödemeleri her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılırken şubat ayında ödeme farklarının hesaba geçmesi bekleniyor.

Dul ve yetim aylığı alanlar yeni zamlı 2025 maaşlarını merak ediyor. Memur ve emekli maaşlarının zamlandığı günde dul ve yetim aylığında da 6 aylık enflasyon farkı ile artış yaşandı. Böylece başta emekli ve memur maaşları olmak üzere dul ve yetim aylığı da dahil ödemeler değişti.

DUL VE YETİM AYLIĞI MAAŞ BAĞLAMA ORANLARI

Dul ve yetim aylıkları belirlenirken ölen emeklinin hiç çocuğu yoksa eşine maaşının yüzde 75,

Çocuklar varsa eşine yüzde 50,

Çocuklara da yüzde 25'er oranında maaş bağlanıyor.

Bağlanan tutar emekli maaşını geçemiyor. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin ise n az 1.800 gün ödenmiş olması gerekiyor. 4(a) kapsamındaki sigortalılar için en az 5 yıl sigortalı olunup toplam 900 gün sigorta primi istiyor.

DUL VE YETİM AYLIKLARI 2025 ZAMLI TUTARI

Son açıklanan enflasyon rakamının ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.55 oranında zam yapıldı. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.76 oranında zam yapıldı.

Dul ve yetim maaşı alan kişilerin de hisseleri oranına göre zamlar yapılacak.

En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL üzerinden hesaplanması halinde hesaba geçecek zamlı dul ve yetim aylığı şubat ayında hesaplara geçecek.