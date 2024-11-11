Dul ve yetim banka promosyonları coştu! Kasım ayı kampanyaları can suyu olacak

11 Kasım 2024 11:15 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:19

Bankalar dul ve yetimler için kesenin ağzını açtı. Kasım ayında en yüksek promosyonu veren banka belli oldu. 2024 yılı itibarıyla emeklilere, dul ve yetimlere verilen banka promosyonları ciddi oranda yükseldi. Dul ve yetim aylığı alanlara ek gelir fırsatı arttı. İşte en yüksek dul ve yetim promosyonu veren bankalar.

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Emekliler ve ölüm aylığı alan dul ve yetimlere, bankalar tarafından verilen 5 bin, 8 bin, 10 bin ya da 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemeleri yükseldi. Banka promosyonları, kasım ayında yeni kampanyalarla birlikte yukarı çekildi. Bazı bankaların promosyon ücreti 24 bin TL'ye dayandı.

EMEKLİ, DUL VE YETİMLERE BANKA PROMOSYONU

2024 yılı itibarıyla emeklilere, dul ve yetimlere verilen banka promosyonları maaşlarını taşıdıkları bankalar tarafından ödeniyor. Dul ve yetimler için kasım ayı promosyon kampanyaları açıklandı. 5 bin, 8 bin, 10 bin ya da 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemeleri 24 bin lirayı gördü.

KASIM AYI BANKA PROMOSYON KAMPANYALARI

Kamu ve özel bankalar promosyon yarışı sürerken kasım ayı ödemeleri belli oldu. Banka banka oranlar şöyle;

HALKBANK

SGK emeklileri ve dul ve yetimlere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sağlıyor.

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklileri ve dul ve yetim aylığı alanlara özel 24.000 TL'ye varan ödeme yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli ve dul ve yetim maaş ödemeleri için 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı veriyor. sunulmaktadır.

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşı ile dul ve yetim aylığını ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, SGK emekli aylığı ile dul ve yetim maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da dul ve yetimler ile emekliler 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajını kazanıyor.

FİBABANKA

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ile dul ve yetim aylığını 3 yıl süre ile banka aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda 12.000 TL promosyon veriyor.

QNB FİNANSBANK

15.000 TL 'ye varan nakit promosyon kampanyasından yararlanma imkanı veriyor.

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri ve dul ve yetimlere 12.000 TL ödeme yapıyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans'tan emekliler ve dul ve yetimlere 14.500 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül veriyor.

AKBANK

SGK emekli maaşı ile dul ve yetim aylığını akbank'tan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyona ödemesi.

DENİZBANK

Emekli ve dul ve yetimlere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon!

ŞEKERBANK

Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatı sunuyor.