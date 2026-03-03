Menü Kapat
Ekonomi
Dul ve yetim maaşı alan bayram ikramiyesi alabiliyor mu ne zaman?

Bayram öncesi emekli ikramiyesi gündemdeki konumunu sürdürürken, ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin alacağı miktar da merak konusu haline geldi. Maaş bağlanma oranına göre farklılaşan ödemeler, hak sahiplerinin hesabına pay oranında yatırılıyor. 2026 yılında Dul ve yetim maaşı alana bayram ikramiyesi verilecek mi, hangi tarihte, ayın kaçında, ne kadar yatırılacak?

Dul ve yetim maaşı alan bayram ikramiyesi alabiliyor mu ne zaman?
ödemesi, yalnızca emeklileri değil alan dul ve yetimleri de içeriyor. Dul eşe bağlanan aylık oranı yüzde 50 ya da yüzde 75 olarak uygulanırken, çocuklara ise payları oranında ödeme gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ikramiye miktarı her hak sahibine göre farklılık gösteriyor. Ocak 2026 dul ve yetim aylığı zammı, milyonlarca hak sahibinin gündeminde bulunuyordu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte zam oranları netlik kazandı. Memur ve emekli maaşlarına yapılan düzenlemenin sonrasında, vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanan dul ve yetim aylıkları da yeni katsayılara göre tekrar hesaplandı. Böylece ölüm aylıklarında uygulanacak güncel miktarlar kesinleşmiş oldu.

Dul ve yetim maaşı alan bayram ikramiyesi alabiliyor mu ne zaman?

Dul ve yetim aylığı (ölüm aylığı), vefat eden kişinin üzerinden hak sahiplerine dağıtılır. %50 Hisse: Eşin çalışması veya emekli olması halinde ya da çocukların da maaş alması durumunda eşe ödenen paydır. %25 Hisse: Çocuklara verilen pay oranıdır. %75 Hisse: Eşin, vefat eden sigortalıdan başka maaş alan yakını (çocuğu) yoksa ve kendisi de çalışmıyorsa aldığı en yüksek paydır.

2026 Ocak Zamlı Dul Maaşı: 9.468 TL

2026 Ocak Zamlı Yetim Maaşı: 4.734 TL

5 bin 388 TL olan 65 yaş aylığı ise 6 bin 390 TL’ye yükseldi.

Dul ve yetim maaşı alan bayram ikramiyesi alabiliyor mu ne zaman?

DUL VE YETİM MAAŞI ALAN BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR MU?

Türkiye'de emekli bayram ikramiyesi uygulaması, sadece emeklileri değil dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerini de kapsar. Dul ve yetimler bu çerçevede pay oranına göre bayram ikramiyesi alır.

