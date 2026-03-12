Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Dul ve yetim maaşı ikramiye ve maaş ödeme takvimi 2026! Dul ve yetim maaşları, ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı?

Dul ve yetim maaşları, ikramiyeleri ne zaman yatırılacak, bayramdan önce ödenecek mi soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre emekli maaşları ve emekli bayram ikramiyeleri, Ramazan Bayramı'ndan önce ödenecek. Yapılan açıklamanın ardından ise dul ve yetim maaşları mart ayı ödeme takvimi gündeme geldi. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlara da hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi verilecek. Peki dul ve yetim maaşı, bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak, ne kadar? İşte dul ve yetim maaşı 2026 Mart ayı ödeme takvimi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dul ve yetim maaşı ikramiye ve maaş ödeme takvimi 2026! Dul ve yetim maaşları, ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 16:30

Dul ve yetim maaşları bayramdan önce yatacak mı sorusu, 'nın yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Dul ve yetim maaşlarının yatırılma tarihleri sigorta statüsüne göre değişiklik gösteriyor. Dul ve yetim maaşları tarafından genellikler her ayın 17-26'sı arasında, vefat eden kişinin numarasına bağlı olduğu kuruma göre değişiyor. Bağ-Kur kapsamında olanlar ise 25 ila 28'i arasında, SSK kapsamında olanlar ise vefat edenin tahsis numarasının son rakamına göre ödeme alıyor. Ancak Ramazan Bayramı nedeniyle dul ve yetim maaşlarının bayramdan önce yatırılması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara göre emekli maaşları Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılacak. Bu kapsamda dul ve yetim maaşlarının mart ayı ödeme takvimi gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından dul ve yetim maaşları bayramdan önce yatacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Dul ve yetim maaşı ikramiye ve maaş ödeme takvimi 2026! Dul ve yetim maaşları, ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı?

DUL VE YETİM MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı'nın öncesinde ödenecek. Bu kapsamda dul ve yetim maaşları ile bayram ikramiyeleri ödemelerinin de Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Son olarak emeklilerimize bir müjde vermek istiyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her zaman olduğu gibi bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dul ve yetim maaşı ikramiye ve maaş ödeme takvimi 2026! Dul ve yetim maaşları, ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı?

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI, NE KADAR?

Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlara da hisse oranlarına göre ödemeleri gerçekleştiriliyor. Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 4 bin TL olarak belirlendi. Dul ve yetim maaşı alanların maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiyelerinin aynı gün yatırılacak. Bu kapsamda hissesi yüzde 75 olanlar 3 bin TL, yüzde 50 olanlar 2 bin TL, yüzde 25 olanlar ise bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi alacak.

ETİKETLER
#emekli maaşı
#sgk
#ramazan bayramı
#bayram ikramiyesi
#Dul Yetim Maaşı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.