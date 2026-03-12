Dul ve yetim maaşı ikramiye ve maaş ödeme takvimi 2026! Dul ve yetim maaşları, ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı?

Dul ve yetim maaşları bayramdan önce yatacak mı sorusu, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Dul ve yetim maaşlarının yatırılma tarihleri sigorta statüsüne göre değişiklik gösteriyor. Dul ve yetim maaşları SGK tarafından genellikler her ayın 17-26'sı arasında, vefat eden kişinin numarasına bağlı olduğu kuruma göre değişiyor. Bağ-Kur kapsamında olanlar ise 25 ila 28'i arasında, SSK kapsamında olanlar ise vefat edenin tahsis numarasının son rakamına göre ödeme alıyor. Ancak Ramazan Bayramı nedeniyle dul ve yetim maaşlarının bayramdan önce yatırılması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara göre emekli maaşları Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılacak. Bu kapsamda dul ve yetim maaşlarının mart ayı ödeme takvimi gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından dul ve yetim maaşları bayramdan önce yatacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

DUL VE YETİM MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı'nın öncesinde ödenecek. Bu kapsamda dul ve yetim maaşları ile bayram ikramiyeleri ödemelerinin de Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Son olarak emeklilerimize bir müjde vermek istiyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her zaman olduğu gibi bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI, NE KADAR?

Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlara da hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 4 bin TL olarak belirlendi. Dul ve yetim maaşı alanların maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiyelerinin aynı gün yatırılacak. Bu kapsamda hissesi yüzde 75 olanlar 3 bin TL, yüzde 50 olanlar 2 bin TL, yüzde 25 olanlar ise bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi alacak.