2027 yılı ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak artış için hesaplamalar sürerken dul ve yetim aylığı alanların da gözü yeni zam oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,58 olarak açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık zam oranı yüzde 8,29’a yükseldi. Böylece ölüm aylığı alanlar için de mevcut maaşlar üzerinden yeni zamlı tutarlar hesaplanmaya başladı. Ancak ocak ayında uygulanacak kesin artış için kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Peki, yüzde 25, 50 ve 75 hisseyle dul ve yetim maaşı alanların ödemeleri ne kadar olacak? Seyyanen zam yapılacak mı?

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HABERİN ÖZETİ Dul ve yetim maaş zammı 2027 | %25, 50 ve 75 dul ve yetim maaşları ne kadar olacak, seyyanen zam yapılacak mı? 2027 yılının Ocak ayında yapılacak dul ve yetim maaşı zammı, açıklanacak son enflasyon verileriyle netleşecek ve mevcut maaşlar üzerinden hesaplamalar yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,29 olarak açıklandı ve dul-yetim aylığı alanlar için de bu oranla hesaplamalar yapılıyor. Ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı için Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Dul ve yetim aylıkları, vefat eden sigortalının aylığı ve hak sahiplerinin hisse oranına (yüzde 25, 50, 75) göre hesaplanıyor. Örnek hesaplamalara göre, mevcut aylığı 20 bin TL olan bir hak sahibinin maaşı yüzde 25 hisseyle 5.414 TL'ye, yüzde 50 hisseyle 10.829 TL'ye, yüzde 75 hisseyle 16.243 TL'ye yükselebiliyor (dört aylık enflasyon oranına göre). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emeklilere yönelik yasal artışlara ilave iyileştirmeler içeren bir çalışma yürütüldüğünü belirtti ancak seyyanen zam veya bu iyileştirmelerin dul ve yetim aylıklarını kapsayıp kapsamadığı henüz belli değil.

DUL VE YETİM MAAŞINA 4 AYLIK ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında temmuz-aralık döneminde gerçekleşen altı aylık enflasyon dikkate alınıyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin verilerin tamamlanmasıyla birlikte 2027 Ocak dönemi için dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,29 oldu.

SSK ve Bağ-Kur kapsamında ölüm aylığı alan hak sahiplerinin ödemeleri de emekli aylıklarındaki artış oranına göre yükseliyor. Bu nedenle mevcut maaşlara şimdilik yüzde 8,29 oranında artış uygulanarak hesaplama yapılabiliyor.

Ancak bu oran nihai zam anlamına gelmiyor. Kasım ve aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla altı aylık toplam artış kesinleşecek. Dolayısıyla dul ve yetim aylıklarına ocak ayında yapılacak zam da bu verilerin ardından netleşecek.

YÜZDE 25, 50 VE 75 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetim aylıkları, hayatını kaybeden sigortalının aylığı ve hak sahiplerinin hisse oranına göre hesaplanıyor. Mevcut uygulamada dul eşe genel olarak yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan ve kanundaki diğer şartları sağlayan eşe yüzde 75 oranında ödeme yapılabiliyor. Hak sahibi çocukların her birine ise genel olarak yüzde 25 hisse ayrılıyor.

Dört aylık yüzde 8,29'luk artış üzerinden yapılan örnek hesaplamaya göre, mevcut aylığı 20 bin TL olan hak sahibinin maaşı yüzde 25 hisseyle 5 bin 414 TL, yüzde 50 hisseyle 10 bin 829 TL'ye, yüzde 75 hisseyle 16 bin 243 TL'ye yükselecek. Mevcut aylığı 25 bin TL olan hak sahibinin alacağı tutar ise yüzde 25 hisseyle 6 bin 768 TL, yüzde 50 hisseyle 13 bin 536 TL, yüzde 75 hisseyle 20 bin 304 TL olacak.

Bu rakamlar dört aylık enflasyon oranına göre hazırlanan örnek hesaplamalardır. Hak sahiplerinin gerçek aylıkları, vefat eden sigortalının aylığına, hisse oranına ve tabi olunan mevzuata göre değişebilir. Ocak ayında kesinleşecek zam oranıyla birlikte tutarlar yeniden hesaplanacak.

DUL VE YETİM MAAŞINA SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Dul ve yetim aylığı alanların merak ettiği konulardan biri de seyyanen zam olup olmayacağı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada emeklilerin mevcut yasal artışlarına ilave iyileştirmeler içeren bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yürütülen çalışmada emekliler arasındaki gelir farklılıklarının da dikkate alınacağı belirtildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılması ve TBMM’nin takdirine sunulması bekleniyor.

Ancak şu ana kadar emeklilere belirli bir tutarda seyyanen zam yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar açıklanmadı. Ayrıca söz konusu ilave iyileştirmelerin dul ve yetim aylığı alanları kapsayıp kapsamayacağı da henüz belli değil.

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 Ocak ayı dul ve yetim maaşı zammının kesinleşmesi için yılın son iki enflasyon verisinin açıklanması gerekiyor. TÜİK’in kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından altı aylık toplam artış hesaplanacak.

Kesin zam oranının belirlenmesiyle birlikte ölüm aylığı alan hak sahiplerinin yeni maaşları da ortaya çıkacak. Seyyanen zam veya ilave iyileştirme kararı alınması halinde ise düzenlemenin kapsamı ve ödeme tutarları yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek.