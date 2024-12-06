Dünya Bankası onay verdi: Türkiye'ye 660 milyon dolarlık finansman

06 Aralık 2024 03:53 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 04:03

Dünya Bankası, Türkiye'nin elektrikli demir yolu taşımacılığında kullanması için 660 milyon dolarlık finansmana onay verdi. Sivas ve Kars arasına yapılacak projeyi vatandaşlar heyecanla bekliyor.

Dünya Bankası​ İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye​'nin elektrikli demir yolu taşımacılığını yaygınlaştırmaya yönelik olarak 660 milyon dolarlık finansmanı onayladı. Proje, Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi adıyla, Sivas’ın Divriği ilçesi ile Kars arasındaki 660 kilometrelik hattın tamamen elektrikli ve modern hale getirilmesini hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK MALİYETLERİ AZALACAK

Bu sayede, demir yolu hattındaki yük taşıma kapasitesi yıllık 750 bin tondan 20 milyon tona çıkacak. Ayrıca, proje Türkiye'nin lojistik maliyetlerini azaltarak ulaşım sürelerini kısaltacak ve karbon emisyonlarını düşürecek. Projenin tamamlanmasıyla, yıllık 72 bin ton karbon emisyonu önlenmesi bekleniyor. Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinde önemli sosyoekonomik faydalar sağlanması ve altyapının iklim değişikliklerine karşı dirençli hale getirilmesi de amaçlanıyor.

Proje kapsamında, dizel motorlu trenler yerine Sivas'ın Divriği ilçesi ile Kars arasındaki bağlantının 660 kilometrelik tamamen elektrikli ve modern bir demir yolu hattıyla genişletileceği belirtilen açıklamada, 4 ili kapsayacak projeyle demir yolu güzergahında yaşayan yaklaşık 600 bin kişinin refahının sağlanacağına, aynı zamanda bunun yerel firmalara ve tarım işletmelerine önemli bir destek olacağına işaret edildi.

Açıklamada, proje tamamlandığında demir yolunun yük taşıma kapasitesinin, yıllık yaklaşık 750 bin tondan 20 milyon tona çıkacağı kaydedildi.

Türkiye'de mal taşımacılığının yaklaşık yüzde 95'inin kara yolu ile gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, projenin ulaşım sürelerini ve lojistik maliyetlerini azaltacağı ve Türkiye'nin batısı ile doğusu arasındaki bağlantı olanaklarını iyileştireceği vurgulandı.

Açıklamada, kara yolu ile yük taşımacılığının, ulaştırma sektöründen kaynaklı sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 50'sinden sorumlu olduğu belirtilerek, yük taşımacılığının karbonsuzlaştırılmasının, Türkiye ekonomisinin karbonsuzlaştırılması ve küresel ticarette rekabetçi kalmak isteyen ihracatçılar başta olmak üzere Türk sanayisinin sera gazı emisyonlarının azaltılması bakımından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

AB'nin 2026 yılından itibaren karbon yoğun ürünlere tarifeler uygulamaya başlayacağı anımsatılan açıklamada, Türk ihracatçılarının karbon ayak izini azaltmasının çok önemli olduğu dile getirildi.