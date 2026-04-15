Ekonomi
Ekonomi
Editor
 Ümit Buget

Dünya Bankası tarihinin üçüncü büyük projesi! Mehmet Şimşek imzayı attı

İstanbul Kuzey Demiryolu Geçiş Projesi (INRAIL), Türkiye ile Dünya Bankası arasında imzalanan tarihi 1.6 milyar euroluk finansman anlaşmasının ardından resmen uygulama aşamasına girdi. Bakan Şimşek, temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington D.C.’de Dünya Bankası ile İstanbul Kuzey Demiryolu Geçiş Projesi’nin (INRAIL), 6 milyar euroluk finansman anlaşmasını imzaladı.

Dünya Bankası tarihinin üçüncü büyük projesi! Mehmet Şimşek imzayı attı
15.04.2026
15.04.2026
Hazine ve Maliye Bakanı , temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington D.C.’de ile İstanbul Kuzey Demiryolu Geçiş Projesi’nin (INRAIL), 6 milyar euroluk finansman anlaşmasını imzaladı.

Dünya Bankası tarihinin üçüncü büyük projesi! Mehmet Şimşek imzayı attı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington D.C.'de Dünya Bankası ile İstanbul Kuzey Demiryolu Geçiş Projesi (INRAIL) için 1.6 milyar euroluk finansman anlaşması imzaladı.
Anlaşma, INRAIL projesinin uygulama aşamasını başlattı.
Bakan Şimşek, projenin Dünya Bankası tarihinde onaylanan üçüncü büyük proje olduğunu belirtti.
Proje, İstanbul Boğazı'ndan geçen yıllık yük hacmini 3 milyon tondan 50 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.
Dünya Bankası Operasyonlar Genel Müdürü Anna Bjerde, projenin bölgede 400 binden fazla iş imkanı sağlamasını beklediklerini söyledi.
INRAIL projesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden 127 kilometrelik demiryolu hattının inşasını kapsıyor ve Orta Koridorun en kısıtlayıcı darboğazını aşmayı amaçlıyor.
Projenin toplam maliyeti 8.1 milyar dolar olarak tahmin ediliyor ve finansmanın %83'ü uluslararası finans kuruluşları aracılığıyla sağlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Dünya Bankası tarihinin üçüncü büyük projesi! Mehmet Şimşek imzayı attı



'KITALARASI TAŞIMACILIKTA DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR SIÇRAMA'

İstanbul Kuzey Demiryolu Geçiş Projesi (INRAIL), Türkiye ile Dünya Bankası arasında imzalanan tarihi 1.6 milyar euroluk finansman anlaşmasının ardından resmen uygulama aşamasına girdi. Anlaşmaya Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imza koydu. ABD’nin başkenti Washington D.C.'deki imza töreninde konuşan Bakan Şimşek, anlaşmanın Dünya Bankası tarihinde onaylanan üçüncü büyük proje olduğunu ve Türkiye'nin stratejik altyapı kapasitesine duyulan muazzam küresel güveni gösterdiğini vurguladı. Orta Koridorun şu anda Pekin ile Londra arasında sadece 18 günlük transit süresiyle en hızlı güzergah olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek İstanbul Boğazı'ndan geçen yıllık yük hacmini 3 milyon tondan 50 milyon tona çıkararak kıtalararası ticarette "dönüştürücü bir sıçrama" sağlayacağını kaydetti.

Dünya Bankası tarihinin üçüncü büyük projesi! Mehmet Şimşek imzayı attı

400 BİNDEN FAZLA İŞ İMKANI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Dünya Bankası Operasyonlar Genel Müdürü Anna Bjerde, projenin üç stratejik güzergahta bağlantıları güçlendireceğini belirterek, ", Kalkınma Yolu ve Türkiye-Avrupa Koridoru. Lojistiğin ötesinde, projenin bölgede 400 binden fazla yüksek gelirli iş imkanı sağlaması, ağır yük taşımacılığı için karbon nötr bir altyapı oluşturması, imalat, tarım ve hizmet sektörlerinde refahı arttırması bekleniyor" dedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden 127 kilometrelik elektrikli, yüksek kapasiteli bir demiryolu hattının inşası kapsayan INRAIL projesi Orta Koridorun en kısıtlayıcı darboğazını aşmayı hedefliyor. Projenin toplam maliyetinin 8,1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve finansmanın yüzde 83'ü uluslararası finans kuruluşları aracılığıyla sağlanıyor.

