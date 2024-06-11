Dünya Bankası Türkiye için kararını verdi, büyüme tahmini için açıklama geldi
Dünya Bankası 2024 ve 2025 yılı için Türkiye büyüme tahminini açıkladı. Uluslararası kurum, 2024 için büyüme tahminini de açıkladı.
Dünya Bankası Türkiye’nin 2024-2025 yıllarına ilişkin büyüme tahminini açıkladı.
TAHMİNLERİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ
Dünya Bankası bugün yayımladığı raporunda, 2024 küresel büyüme tahminini ocakta açıkladığı yüzde 2.4'ten yüzde 2.6'ya yükseltti. Türkiye için 2024 tahminini yüzde 3.1'den yüzde 3'e düşürdü.
Dünya Bankası küresel ekonomi için 2025 büyüme tahminini de yüzde 2.7'de sabit tutarken, Türkiye ekonomisi için 2025 büyüme tahminini yüzde 3.9'dan yüzde 3.6'ya indirdi. Dünya Bankası 2026 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 2.7 olarak açıklarken, Türkiye için 2026 büyüme tahminini yüzde 4.3 olarak açıkladı.
KIRILGANLIKLAR AZALACAK
Dünya Bankası, Türkiye'deki para politikasındaki sıkılaşmanın ekonominin geneline yansımasına dikkat çekti. Makroekonomik kırılganlıkların azaltılmasına katkıda bulunmasını, bu bağlamda ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3'e gerileyeceğini tahmin ediyor.
Ancak, güçlü iç talep ve net ihracatın etkisiyle ekonomik büyümenin 2025'te yüzde 3.6, 2026'da ise yüzde 4.3 artmasını bekliyor.
ENFLASYON İÇİN BEKLENTİSİNİ PAYLAŞTI
Dünya Bankası Türkiye'de enflasyonun Merkez Bankası'nın (TCMB) hedefinin üzerinde kalacağını ve 2025'te ortalama yüzde 29'a düşeceğini öngörüyor.
Rapora göre Türkiye'de bütçe açığının Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından rehabilitasyon ve yeniden yapılanma maliyetleri sebebiyle yüksek kalması bekleniyor. Dünya Bankası 2024 için ABD ekonomik büyüme tahminini Ocak'ta açıkladığı yüzde 1.6'dan yüzde 2.5'e yükseltti.