Dünya Bankası Türkiye için kararını verdi, büyüme tahmini için açıklama geldi

11 Haziran 2024 16:53 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 16:56

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Dünya Bankası Türkiye’nin 2024-2025 yıllarına ilişkin büyüme tahminini açıkladı.

TAHMİNLERİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

Dünya Bankası bugün yayımladığı raporunda, 2024 küresel büyüme tahminini ocakta açıkladığı yüzde 2.4'ten yüzde 2.6'ya yükseltti. Türkiye için 2024 tahminini yüzde 3.1'den yüzde 3'e düşürdü.

Dünya Bankası küresel ekonomi için 2025 büyüme tahminini de yüzde 2.7'de sabit tutarken, Türkiye ekonomisi için 2025 büyüme tahminini yüzde 3.9'dan yüzde 3.6'ya indirdi. Dünya Bankası 2026 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 2.7 olarak açıklarken, Türkiye için 2026 büyüme tahminini yüzde 4.3 olarak açıkladı.

KIRILGANLIKLAR AZALACAK

Dünya Bankası, Türkiye'deki para politikasındaki sıkılaşmanın ekonominin geneline yansımasına dikkat çekti. Makroekonomik kırılganlıkların azaltılmasına katkıda bulunmasını, bu bağlamda ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3'e gerileyeceğini tahmin ediyor.



Ancak, güçlü iç talep ve net ihracatın etkisiyle ekonomik büyümenin 2025'te yüzde 3.6, 2026'da ise yüzde 4.3 artmasını bekliyor.

ENFLASYON İÇİN BEKLENTİSİNİ PAYLAŞTI

Dünya Bankası Türkiye'de enflasyonun Merkez Bankası'nın (TCMB) hedefinin üzerinde kalacağını ve 2025'te ortalama yüzde 29'a düşeceğini öngörüyor.

Rapora göre Türkiye'de bütçe açığının Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından rehabilitasyon ve yeniden yapılanma maliyetleri sebebiyle yüksek kalması bekleniyor. Dünya Bankası 2024 için ABD ekonomik büyüme tahminini Ocak'ta açıkladığı yüzde 1.6'dan yüzde 2.5'e yükseltti.