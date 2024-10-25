Dünya Bankası Türkiye için milyarlarca dolarlık finansman hazırlıyor

25 Ekim 2024 14:31 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:50

Dünya Bankası Türkiye için hazırladığı finansman paketini genişletecek. Dünya Bankası geçen yıl Türkiye'ye ek 18 milyar dolar finansman sağlayacağını ve böylece Türkiye'ye sağladığı finansman paketinin büyüklüğünün 35 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. 35 milyarlık tutarın üzerine çıkmak için yeni görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağlayacağı 35 milyar dolar finansmanın artırılacağı ifade edildi. Dünya Bankası geçen yıl Türkiye'ye ödenecek finansmanı iki katına çıkardı.

FİNANSMAN BEDELİ ARTACAK

Reuters'ta yer alan habere göre, konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, görüşmelerin 35 milyar dolarlık finansmanda artışa ilişkin olduğunu ifade ederek sürecin "tutarın artırılması" ile sonuçlanmasını beklediğini ifade etti.

Bununla beraber G-20 ve Dünya Bankası toplantıları kapsamında ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımı ile Dünya Bankası ile bu hafta dört projeye ilişkin 1,9 milyar dolar tutarında finansman anlaşması da imzalandı.

BÜYÜK BÖLÜM YENİLENEBİLİR ENERJİYE

Dünya Bankası geçen yıl Türkiye'ye ek 18 milyar dolar finansman sağlayacağını ve böylece Türkiye'ye sağladığı finansman paketinin büyüklüğünün 35 milyar dolara olacağını açıkladı. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı finansmanın büyük bölümü yenilenebilir enerjiyle beraber afet yönetimi, iklim değişikliği ile ihracatın desteklenmesi alanlarına ayrıldı.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez geçen yıl Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide kurumun Türkiye'ye sağladığı finansmanı artırma sebebini ekonomi politikalarındaki değişime ve bu sürece olan güvene işaret ettiğini söylemişti.