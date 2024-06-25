Dünya Bankası'ndan Türkiye değerlendirmesi! Yetkili isim enflasyon için tarih verdi

25 Haziran 2024 12:34 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 12:43

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez Türkiye’nin 2024 ve 2025 yıllarında ekonomisindeki yaşanabilecek gelişmeleri değerlendirdi.

GSYİH VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Lopez, cnbce.com'un sorularını yanıtladığı açıklamalarında 20 yıl boyunca Türkiye'nin hem büyüme hem de yoksulluğun azaltılması açısından mükemmel bir performans sergilediğini söyledi.

Lopez açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"GSYİH büyümesi yılda ortalama yüzde 5,4 oldu ve bu oranla GSYİH her 26 yılda bir dörde katlanıyor. Diğer taraftan yoksulluk oranı 2005'te yaklaşık yüzde 27 iken 2021'de yüzde 8'in altına düştü ve tahminlerimiz 2022 ve 2023'te daha da düşeceğini gösteriyor"

ENFLASYON İÇİN TARİH VERDİ

Dünya Bankası yetkilisi enflasyonu düşürmenin önemini vurguladı, yapılması gereken başka şeyler olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Ülkenin yapısal dönüşümü ve imalat ve hizmet sektörlerinde çalışan Türk işçilerinin daha yüksek becerilere sahip olması talebi, tüm Türk işçilerinin artan sofistike ekonomi için uygun becerilerle donatılıp donatılmadığına bakmamızı gerekecek.

Dünya Bankası'nın 2024 yılsonu enflasyonu için öngördüğü yüzde 43'lük oran, Merkez Bankası'nın öngördüğü oranın biraz üzerinde ancak büyüklük sıralaması birbirine çok yakın."

BÜYÜMEYİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDEBİLİRİZ

"Kabul etmeliyim ki 2024 ve 2025 tahminlerimiz ilk çeyrek büyümesi olan yüzde 5,7'den önce yapıldı. Şu anda bu tahminleri yeniden değerlendirme sürecindeyiz ve herhangi bir olumsuz gelişme olmadığı takdirde, bu yıllar için tahminleri yukarı yönlü revize etmemiz gerekeceğini düşünüyorum. İleriye baktığımızda, önemli olan mevcut makroekonomik normalleşme paketini uygulamaya devam etmek."

İSTİKRARLI KURA DİKKAT ÇEKTİ

Dolar/TL kurundaki istikrarlı sürece de dikkat çeken Lopez şunları kaydetti:

"Yüksek enflasyon ve önemli verimlilik artışlarının yokluğunda, istikrarlı bir nominal döviz kuru, ülkenin uluslararası rekabet gücünü çok hızlı bir şekilde kaybetmesine neden olur. Aynı zamanda döviz kurunun değer kaybetmesi de enflasyon üzerinde baskı yaratır.

Türkiye için, döviz kurundaki değer kaybının enflasyona geçişinin 0,3 olduğunu ve ayarlamanın üçte ikisinin yaklaşık iki ay içinde gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Bu iki rakip güç arasında doğru dengeye ulaşmak oldukça karmaşıktır ve eminim ki Merkez Bankası bunu dikkatle kalibre ediyordur."