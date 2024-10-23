Dünya Bankası'ndan Türkiye'deki 4 projeye destek! Mehmet Şimşek 1,9 milyar dolarlık finansmana imza attı

23 Ekim 2024 09:56 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:01

Hazine Maliye Bakanı Şimşek'in ABD temaslarının ilk gününde Dünya Bankası ile 4 projeye ilişkin finansman anlaşması imzalandı. Toplam finansman tutarı 3,9 milyar dolara ulaştı.

Mehmet Şimşek ABD'ye gidiyor! G20 ve Dünya Bankası da dahil 50 toplantıya katılacak

Mehmet Şimşek ABD'ye gidiyor! G20 ve Dünya Bankası da dahil 50 toplantıya katılacak

Dünya Bankası​'ndan Türkiye​'ye 1,9 milyar dolarlık finansman​ desteği geldi. Dünya Bankası ile Türkiye'de gerçekleştirilecek 4 önemli projeye yönelik 1,9 milyar dolarlık finansman anlaşması yapıldı.

ŞİMŞEK ABD​'DE 1,9 MİLYAR DOLARLIK İMZAYI ATTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, G20 ve Dünya Bankası toplantıları için geldiği ABD'deki temaslarının ilk gününde bir dizi toplantıya katıldı ve ikili görüşme gerçekleştirdi ve Dünya Bankası ile uygun koşullu 4 projeye ilişkin 1,9 milyar dolarlık finansman anlaşması imza attı.

Şimşek'in katılımıyla, Dünya Bankasıyla enerji verimliliği, taşkın ve kuraklık risk yönetimi, yeşil geçiş ve deprem bölgesindeki sanayi sitelerinin yeniden imarına yönelik 4 önemli proje için kredi anlaşması imzalandı.

Bahse konu projeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları tarafından uygulanacak.

Böylelikle bu yıl Dünya Bankasından sağlanan finansman tutarı 3,9 milyar dolar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Bugün imzalanan projeler, Dünya Bankasının uyguladığımız ekonomik programa olan güvenini güçlü şekilde tekrar teyit ediyor. Bankanın toplam paketi artırmaya yönelik çalışmaları da devam ediyor. Dünya Bankasıyla hayata geçirilecek projeler ülkemizin kalkınma önceliklerini dikkate alıyor." dedi.

ABD temaslarının ilk gününde Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile görüşen Şimşek, ayrıca Asya Kalkınma Bankası Başkan adayı Masato Kanda, Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb ve Libya Merkez Bankası Başkanı Naji Issa ile de bir araya geldi.