Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye övgü: Gerçekten mücadele ediyorlar

13 Haziran 2024 12:24 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 12:25

En düşük emekli aylığı için 2 senaryo masada! Zamlı maaş tablosu belli oldu

En düşük emekli aylığı için 2 senaryo masada! Zamlı maaş tablosu belli oldu

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmeleri yorumladı. Lopez, iyimser tarafta olduğunu ifade etti.

ZORLU BİR SÜREÇ

Türkiye'nin insan sermayesi ile birlikte güçlü bir altyapıya sahip olduğunu kaydeden Lopez, zorlu bir süreçten geçileceğini ancak bunun bol fırsatlar sunacağını, zorlukların da olumlu anlar ortaya çıkaracağını dile getirdi.

EKONOMİ EKİBİ MÜCADELE EDİYOR

Dünya Bankası Yönetim Kurulu ile Nisan 2024'te bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Lopez, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek. Şu anda uygulanmakta olan tüm fonların (mevcut 17 milyar dolar) ilave olarak gerçekleşecek bu rakam. 18 milyar doların 12 milyar doları özel sektöre, 6 milyar doları da kamu sektörüne verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor."