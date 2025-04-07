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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Dünya borsaları bir bir çöküyor! Trump kışkırtmaya devam ediyor

ABD'nin yeni gümrük tarifeleri dünya genelinde piyasaları salladı. Petrol 60 doların altına düşerken, Asya-Pasifik borsaları satış dalgasıyla bir bir çökmeye başladı. ABD hisse senetlerinde dip beklenirken Trump dozu yükseltti: "ABD'nin Çin ile ticaret açığı çözülmezse anlaşma olmayacak."

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Dünya borsaları bir bir çöküyor! Trump kışkırtmaya devam ediyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 08:19
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 08:31

Dünya çapında borsaların çöküşü devam ediyor. Zira Donald Trump, şimdiye kadar küresel çapta uygulayacağını duyurduğu gümrük vergilerinden geri adım atmıyor. Dahası bu konuda bile saldırgan söylemini de sürdürüyor.

Dünya borsaları bir bir çöküyor! Trump kışkırtmaya devam ediyor

WALL STREET BORSASINDA İKİNCİ DÜŞÜŞ DALGASI BEKLENİYOR

Asya-Pasifik piyasalarında satış dalgası devam ederken Japon Nikkei 225 endeksi yüzde 9 , Japon bankacılık endeksi TOPIX'te ise yüzde 17'ye varan düşüşler yaşandı. Güney Kore piyasasında Kospi %8 kayıp kaydederken , Avustralya'da S&P/ASX 200 %6,4 düştü.

Bu arada, ABD'nin başlıca endekslerine ait vadeli işlem sözleşmeleri, Wall Street'te geçen perşembe ve cuma günü kaydedilen eşi benzeri görülmemiş düşüşün ardından Wall Street'te yeni bir büyük düşüş öngörüyor.

Dünya borsaları bir bir çöküyor! Trump kışkırtmaya devam ediyor

YENİ ZELANDA'YI BİLE VURDU

Avustralya'da endeks ASX 200 sabah işlemlerinde yüzde 6,3'e kadar düşerken, Yeni Zelanda'nın NZX 50 endeksi yüzde 3,5 daha düştü. ABD hisse senetlerinin pazartesi günü yeniden düşüşle açılması bekleniyor. S&P 500 endeksi ise %20 düşüşle ayı piyasasının eşiğine doğru ilerliyor.
Dow Jones vadeli işlemleri Pazar öğleden sonra 900 puan veya %2,5 düştü, S&P 500 vadeli işlemleri %2,9 ve Nasdaq vadeli işlemleri %3,9 düştü .

Dünya borsaları bir bir çöküyor! Trump kışkırtmaya devam ediyor

GERİ ADIM ATMIYOR

Hal böyleyken Donald Trump'ten "tahrik edici" yeni açıklamalar geldi. Trump, dün gece gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ile olan ticaret açığı sorunu çözülmezse anlaşma olmayacağını söyledi. "Bu sorunu çözmenin tek yolu gümrük vergileridir" diye tekrarladı. Hafta sonu "dünyanın her yerinden çok sayıda Avrupalı, Asyalı ve insanla görüştüğünü" açıklayan Trump, "Hepsi umutsuzca bizim bir anlaşma yapmamızı istiyor" dedi.

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"AVRUPA SIRTIMIZDAN SERVET KAZANDI"

Trump'ın Danışmanı ve müttefiki Elon Musk'ın önerdiği gibi ABD ile AB arasında serbest ticaret anlaşması, gümrüksüz bir anlaşma müzakere etme olasılığı sorulduğunda ise "Avrupa bizim sırtımızdan bir servet kazandı ve bize çok kötü davrandı. Bizden tartışmamızı istiyorlar ama tartışma olmayacak çünkü bize yıllık bazda Amerikan ürünleri satın alarak çok fazla para vermiyorlar" ifadeleriniz kullandı.

Dünya borsaları bir bir çöküyor! Trump kışkırtmaya devam ediyor

"İYİLEŞMEK İÇİN BAZEN İLEÇ ALMAK GEREK"

Borsa çöküşüyle ​​ilgili bir soruya ise Trump, hisse senetlerinin düşmesini istemediğini ancak bazen iyileşmek için ilaç almak gerektiğini söyledi. Ayrıca insanlara "dayanmaları" çağrısında bulunarak, bunun bir "ekonomik devrim" olduğunu vurguladı .

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HAM PETROL 60 DOLARIN ALTINDA

Bu arada ABD ham petrol vadeli işlemleri, geçen hafta sonuna kadar iki seansta %14 düştükten sonra %3,3 düşüşle varil başına 59,94 dolara geriledi. Küresel endeks Brent ham petrolü %3,2 düşüşle 63,46 dolara geriledi. Fiyatlar uzun süre varil başına 60 dolar civarında kalırsa, Amerikalı petrol kırıcılar muhtemelen sondajı yavaşlatacak ve yılın geri kalanında ve 2026'da harcama seviyelerini yeniden değerlendirmek zorunda kalacak.

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE KAÇ?
Yurt dışından satın alınan ürünler için gümrük vergisi hesaplama 2024 ve 2023 yılı için ürün çeşidine ve menşe ülkesine bağlı olarak değişiklik gösterir. Türkiye'de yurt dışından ve Çin'den gelen ürünlerin gümrük vergisi 2024 oranları, ortalama %5 ile %30 arasında değişebilir.
ETİKETLER
#Donald Trump
#Borsa Düşüşü
#Gümrük Tarifeleri
#Ekonomi
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