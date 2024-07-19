Dünya çapında kesintiye sebep olan CrowdStrike hisseleri sert düştü

19 Temmuz 2024 12:23 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:27

Ölümün mavi ekranı ya da BSoD nedir?

Ölümün mavi ekranı ya da BSoD nedir?

CrowdStrike hisseleri kesinti nedeniyle düştü. CrowdStrike hisseleri, şirketin siber güvenlik yazılımındaki bir aksaklıktan kaynaklanan küresel kesintinin ardından Nasdaq'ta piyasa öncesi işlemlerde yüzde 20 geriledi.

Şirketin Perşembe günü kapanıştaki piyasa değeri 83 milyar ABD dolardı.

Şirketin bir düzeltme yayınladığı bildirilse de, bankalar ve havalimanları da dahil olmak üzere bireysel işletmelerin sistemlerini geri yüklemesinin saatler alabileceği belirtiliyor.

Güney Afrika ve İsrail'deki bankaların yanı sıra Singapur, Almanya, İspanya ve Hindistan'daki havalimanlarında da aksamalar bildirildi.

CROWDSTRİKE HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Siber güvenlik firması CrowdStrike cuma günü yapılan bir güncellemenin ardından dünya çapındaki işletmeleri etkileyen büyük bir kesintinin ardından hisseleri düşüşe geçti.

Bilişim teknolojilerindeki (BT) güvenliklerini yönetmeye yardımcı yazılımlar üreten şirketin hisseleri, ABD borsa öncesi işlemlerde yüzde 20 düştü.

Cuma sabahı, devam eden büyük bir bilişim kesintisi nedeniyle uçakların yere indirilmesi ve televizyon stüdyolarının yayına ara vermesi nedeniyle çok sayıda farklı internet sitesi çöktü.

Cuma günü erken saatlerde CrowdStrike, bulut teknolojisini kullanarak siber ihlalleri durdurmak için tasarlanmış Falcon Sensor ürününü etkileyen bir güncellemedeki sorundan kaynaklanan büyük bir kesintiyle karşılaştı. CrowdStrike şu anda güncellemeyi küresel olarak geri alma sürecinde.

Bu kesintinin CrowdStrike güncellemesiyle bağlantılı olup olmadığı henüz teyit edilmedi.

Microsoft ve CrowdStrike hisseleri, şirketleri küresel olarak etkileyen kesinti sonrasında düştü.

Teknoloji devinin hisse senedi fiyatı, 05:16 ET itibarıyla yüzde ikiden fazla düşüşle hisse başına 431 dolara geriledi. Perşembe günü 440,37 dolardan kapandı.