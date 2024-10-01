Dünya devi 4 bankadan Türkiye hamlesi! Kritik görüşme takvimi belli oldu

01 Ekim 2024 11:24 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:36

Türkiye geçtiğimiz hafta New York'ta önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu gelişmenin ardından Deutsche Bank, JPMorgan, Standard Chartered ve HSBC ekibi Türkiye'ye geldi.

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Yabancılar​ finans kurumları ile başlayan görüşmelerin bu hafta Türkiye​'de devam edeceği öğrenildi. Deutsche Bank​, JPMorgan​, Standard Chartered ve HSBC ekipleri Türkiye'ye gelerek ekonomi yönetimi ve çeşitli kurumlarla görüşecek.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, 4 yabancı bankanın yetkilileri ekonomistlerle bir araya gelecek. Türkiye önümüzdeki iki hafta boyunca ise kredi derecelendirme kuruluşu temsilcilerini ağırlayacak. S&P ve Moody's'in Türkiye ile ilgili temaslarda bulunacağı öğrenildi.

Ekonomi yönetimi, geçen hafta New York'ta Goldman Sachs ve Citi Group genel merkezlerinde gerçekleştirilen toplantılarda yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantılarda 2025 için enflasyonun yüzde 20'nin altına geleceği öngörüsü paylaşıldı. Cari açık ve bütçe açığı tahminleri de paylaşıldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan sunum yaptı.