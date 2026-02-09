Dünya devlerinde nakit krizi başladı

Yapay zekâ alanındaki rekabet giderek sertleşirken, teknoloji devleri de vites artırmış durumda.

CNBC’nin haberine göre; Alphabet, Microsoft, Meta ve Amazon’un 2026 yılında yapay zekâ altyapılarını büyütmek için toplamda yaklaşık 700 milyar dolar harcaması bekleniyor. Bu rakam, 2025’te ulaşılan tarihi seviyelerin yüzde 60’tan fazla üzerine işaret ediyor.

Şirketler cephesinde ortak tablo net: Devasa yatırımlar, kısa vadede nakit akışını ciddi biçimde baskılıyor.

AMAZON ÖNE ÇIKIYOR: NAKİT AKIŞI NEGATİFE DÖNÜYOR

Bu yarışta en büyük harcama planı Amazon’dan geliyor. Şirketin 2026 yılı için 200 milyar dolarlık yatırım hedefi bulunuyor. Ancak analistlere göre bu agresif stratejinin bedeli ağır olacak.

Morgan Stanley, Amazon’un yaklaşık 17 milyar dolar, Bank of America ise 28 milyar dolar düzeyinde negatif serbest nakit akışıyla karşı karşıya kalabileceğini öngörüyor. Amazon da bu tabloyu gizlemiyor. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde, yeni hisse ihracı ve borçlanma seçeneklerinin masada olduğunu açıkça ifade etti.

Piyasa tepkisi ise gecikmedi. Amazon hisseleri cuma günü yüzde 6 düşerken, yıl başından bu yana kayıp yüzde 9’a ulaştı.

MİCROSOFT GERİDE KALDI, ALPHABET VE META DİRENİYOR

Aynı dönemde Microsoft hisseleri yüzde 17 gerilerken, Alphabet ve Meta’da daha sınırlı da olsa yukarı yönlü bir hareket görüldü. Yine de bu iki şirket için de tablo toz pembe sayılmaz.

Alphabet, bulut altyapısı ve Gemini yapay zekâ modellerine odaklanan yatırımlar kapsamında bu yıl 185 milyar dolara kadar sermaye harcaması planlıyor. Morgan Stanley, 2027’de bu rakamın 250 milyar dolara çıkabileceğini tahmin ediyor.

Pivotal Research’e göre Alphabet’in serbest nakit akışı, 2025’teki 73,3 milyar dolar seviyesinden bu yıl 8,2 milyar dolara kadar gerileyebilir. Yani yaklaşık yüzde 90’lık bir düşüş söz konusu.

META’DA DA BENZER TABLO

Meta cephesinde de durum farklı değil. Şirket, bu yıl 135 milyar dolara kadar sermaye harcaması yapacağını açıkladı. Barclays analistleri, Meta’nın serbest nakit akışında yine yüzde 90’a yakın bir düşüş bekliyor. Hatta 2027 ve 2028 yılları için negatif nakit akışı ihtimali de masada.