Dünya piyasalarında petrol fiyatları düştü! Daha fazla Opec kesintisi mi?

02 Eylül 2024 13:51 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 13:53

Petrol fiyatları, Çin'den gelen hayal kırıklığı oluşturan ekonomik verilerin dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki talep artışına ilişkin korkuları yeniden canlandırması ve OPEC+'nın Ekim ayında piyasaya daha fazla petrol pompalamaya hazırlanmasıyla pazartesi günü düştü. Piyasa katılımcıları, bu yıl Orta Doğu'da artan jeopolitik gerginliklere rağmen, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan ülkede talebin düşük olması nedeniyle petrol fiyatlarında artış yaşanmadığını söyledi.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Sonuç olarak, piyasa arz kesintisi olasılığından ziyade gerçek talep durumuna çok daha fazla odaklanmış durumda ve Çin'in kısa vadeli ekonomik görünümü genel düşüş eğilimini daha da kötüleştirdi.

Brent ham petrolü Kuzey Denizi petrolü için ön ay kontratı son olarak 0,47 ABD doları düşüşle 76,46 ABD doları/varil seviyesinde görüldü, WTI eşdeğeri ise 0,44 ABD doları düşüşle 73,11 ABD doları/varil seviyesinde gerçekleşti. Kayıplar, Brent'in geçen hafta %0,3'lük düşüşünü ve WTI'ın %1,7'lik düşüşünü takip etti.

Londra ICE'de Brent ham petrolü 0,57 dolar düşerek 76,36 dolardan işlem gördü.

Yatırımcılar bu hafta sonuna doğru sadece rafineriler için açıklanacak olan ham petrol resmi satış fiyatlarını yakından takip edecek.

OPEC+'ın Ekim ayında üretimi artırıp artırmayacağına veya mevcut seviyeleri koruyup korumayacağına dair ipuçları aranacak.

Resmi satış fiyatları, bu politikanın arzın kaybolması mı yoksa piyasaya arzın artırılması mı olduğu konusunda bir rehber görevi görecek.

DAHA FAZLA OPEC KESİNTİSİ Mİ?

OPEC'in fiili lideri olan Suudi Arabistan'ın, üretim beklentilerini aşan ABD'ye pazar payı kaybetmeye devam etmekteki isteksizliğine rağmen, ittifakın daha fazla fiyat düşüşünü önlemek için Opec+ ile gönüllü kesintileri uzatma yönünde baskı yapabilir.

Öte yandan medyada yer alan haberlere göre, Libya'da iç ihtiyaçlar için petrol üretimi yeniden başlatıldı ancak merkez bankası başkanının atanmasıyla ilgili iç anlaşmazlık nedeniyle ihracat durduruldu.

ÇİN PETROL PİYASALARINDAKİ AYI DUYGUSUNU ARTIRIYOR

Petrol fiyatları Eylül ayına Asya ticaretinde düşüşle başladı. Bu düşüş, Çin'in resmi üretim faaliyeti verilerinin zayıf gelmesi ve OPEC+'nın Ekim ayında üretim kesintilerinin bir kısmını planlandığı gibi azaltabileceği yönündeki sinyallerinin etkisiyle düşüş gösterdi.

Petrol fiyatları, OPEC+ üreticilerinin devam eden kesintileri hafifletmeye başlayabileceğine dair raporlar üzerine düştü. Zayıf Çin imalatı da ham petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıya katkıda bulundu.

Libya'daki arz kesintisi ve ABD ekonomisinin beklenenden daha güçlü olması, bu artan düşüş baskısına rağmen petrol fiyatlarının ayakta kalmasına yardımcı oluyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'den gelen bir diğer zayıf imalat verisi de ülkedeki petrol talebinin görünümünü olumsuz etkiledi.

Analistler, Çin'in ekonomisinde bir dönüm noktası yaşamak için daha fazla ekonomik teşvike ihtiyaç duyduğuna inanıyor.