Dünyaca ünlü dev banka Merkez Bankası kararı öncesinde TL kararını verdi

20 Kasım 2024 11:39 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:47

Yatırım bankası Citi, TL pozisyonunu azalttı. Bankanın notunda model portföyde yüzde 2 olan TL ağırlığının yüzde 1'e çekileceği ifade edildi. Karar Merkez Bankası faiz güncellemesinden önce geldi.

Citi​, TCMB​ öncesi TL pozisyonunu daralttı. Dev banka Türk Lirası​'nda alım yönlü pozisyonlarından kar etmesiyle model portföyde yüzde 2 olan TL ağırlığını yüzde 1'e çekeceğini duyurdu.

CİTİ, TL POZİSYONUNU AZALTTI

Citi, yarın açıklanacak Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı​ öncesinde TL için yüzde 2 olan TL ağırlığının yüzde 1'e çekti. Banka, ayrıca piyasa para birimleri pozisyonunda TL için 'ağırlık üstü' tavsiyesinin temel unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

ARALIK AYI FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Yatırım bankası Citi, Türkiye'de ekonomi politikalarının hala doğru yönde olduğuna inanmaya devam ettiğinin de altını çizdi. Aralık ayında olası gevşeme hamlesi gelirse yabancı yatırımcıların pozisyonlarında yeniden şekillenme olacağını vurguladı.

Bankanın notunda, Türkiye'nin cari açığında yeniden dengelenmenin devam ettiği belirtildi.

"Maliye politikasının hala daha net bir konsolidasyon patikasına göre yeniden ayarlanması gerekiyor" diyen banka 2025 yılında ekonomi politikası tarafında yapılması gereken daha çok iş olduğunu ifade etti.