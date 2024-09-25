Dünyaca ünlü moda markası iflas başvurusu yaptı! Hollanda şubesini de kapattı

25 Eylül 2024 10:27 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 10:40

Dünyaca ünlü moda markası Esprit, iflas başvurusunda bulundu. Şirket, Güney Asya ve Belçika'dan sonra Hollanda'daki faaliyetlerini de durduruyor. Diğer mağazaların geleceği meçhul.

Bir dönem modaya yön veren ve 2000'li yılların bayında 20 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan dünyaca ünlü moda​ markası Esprit tarihin tozlu sayfalarına karışmak üzere yol alıyor. Her geçen gün daralan şirket Hollanda​'daki faaliyetlerini durdurmak üzere iflas​ başvurusu yaptı.

ESPRIT İFLAS BAŞVURUSU YAPTI

Ana şirket Esprit Holdings'ten yapılan açıklamaya göre birimin faaliyetlerini sürdürmek için yeterli kaynağı yok. Çoğunluğu franchise mağazalarından oluşan yaklaşık otuz Hollanda mağazasının açık kalıp kalamayacağı belli değil. Esprit'in Hollanda'daki internet mağazası hala çalışır durumda. Merkezi Hong Kong'da bulunan Esprit Holdings, yalnızca Amsterdam'daki mahkemede başlatılan sürecin ilgili kısım olan NLEB'in tasfiyesine yol açması gerektiğini ve NLEB'in mevcut ticari faaliyetlerine son verileceğini söylüyor.

DAHA ÖNCE DE İFLAS ETMİŞTİ

Esprit onlarca ülkede faaliyet göstermektedir. 1968 yılında kurulan şirket, geçmişte iflas etmiş ancak daha sonra yeni bir başlangıç ​​yapmıştı. Şirket son zamanlarda yine sıkıntı yaşıyor. Bu yılın başlarında Esprit, alacaklılarla bir anlaşmaya varılması için zaman tanımak amacıyla ödemelerin Hollanda dışında ertelenmesi için başvuruda bulundu. Hong Kong'lu ana şirket, Mayıs ayında Almanya'da dava açıldıktan sonra, birçok mağaza için maliyetlerin çok fazla arttığını duyurdu. Şirket ayrıca yıllardır yüksek enflasyon ve enerji fiyatları nedeniyle "aşırı" maliyet artışlarına da değindi. Ayrıca "şişirilmiş" işgücü nedeniyle işçilik maliyetlerinin çok yüksek olduğu ve lojistikte sorunlar yaşandığı söylendi.

MALİ KRİZ VE COVID 19 SALGINI İŞLERİ TERSE ÇEVİRDİ

1990'ların sonu ve 2000'lerin başında Esprit, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki birçok pazarda önemli ve hızlı bir finansal büyüme yaşamıştı. En yüksek noktasında, Esprit Holdings'in piyasa değeri 20 milyar ABD dolarının üzerindeydi. 2008'deki mali krizden bu yana Esprit Holdings bir dizi finansal ve pazar payı gerilemesiyle karşı karşıya kaldı. COVID-19 salgınının başlamasıyla birlikte Esprit; Çin, Tayvan, Singapur, Hong Kong, Malezya ve Makao'daki tüm mağazalarını kademeli olarak kapattı.

William Pak, Eylül 2021'de İcra Direktörü ve Operasyon Direktörü olarak atandı. Mart 2022'de ise Esprit'in daimi CEO'su olarak atandı. Nisan 2022'de Esprit, Güney Kore, Seul'de bulunan uzun vadeli bir pop-up mağazanın açılışıyla Asya pazarına yeniden girdi ve bunu 2022 yazında Hong Kong'da başka bir pop-up mağaza izledi. Beş yıllık zararın ardından 2022 sonbaharında şirket, 1 milyar dolarlık gelir üzerinden 48,5 milyon dolarlık kârla karlılığa geri döndü.

NİSAN AYINDA BELÇİKA'DA İFLAS ETMİŞTİ

Ancak Nisan 2024'te, Esprit'in Belçika franchise'ı iflas başvurusunda bulundu. Kendi işlettiği 15 mağazasının kapanması ve 148 iş kaybı bekleniyordu. İsviçre franchise'ı Mart 2024'te iflas başvurusunda bulundu. Mayıs 2024'te Esprit'in Avrupa operasyonları dört yıl içinde ikinci kez yönetime devredildi. Şirket operasyonlarının şimdilik devam edeceğini ve 1.500 çalışanın etkileneceğini belirtti.