Dünyaca ünlü otobüs şirketi iflas başvurusunda bulundu

17 Haziran 2024 10:31 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 10:31

Yarım asırlık fabrika iflas etti! Satışa çıkarılacak, 668 milyon TL fiyat biçildi

Yarım asırlık fabrika iflas etti! Satışa çıkarılacak, 668 milyon TL fiyat biçildi

Türkiye’nin dev süt markası iflas etti! Hepimizin bildiği o marka icradan satışta

Türkiye’nin dev süt markası iflas etti! Hepimizin bildiği o marka icradan satışta

ABD'li otobüs devi Coach iflas etti. Otobüs devinden kritik hamle geldi.

Özel bir sermaye firması tarafından 270 milyon dolara satın alınan ABD'li otobüs şirketi Coach, iflas başvurusunda bulundu.

ABD’li otobüs şirketi Coach, özel sermaye şirketi Variant Equity Advisors'a 270 milyon dolara satılmıştı.

ABD’Lİ OTOBÜS ŞİRKETİ COACH İFLAS ETTİ

İflas başvurusunda bulunan şirket, bu adımla varlıklarını satmayı ve borcunu azaltmayı planlıyor.

ABD ve Kanada’da Megabus ve diğer banliyö otobüs hatlarını işleten Coach USA, artan maliyetlerle mücadele edemedi.

Coach USA, iflas koruma başvurusunda bulunarak varlıklarını satmak ve borcunu azaltma hamlesi yaptı.

Coach, yüksek faiz oranları, çalışanların tutulması ve yakıt gibi temel ihtiyaçlar için artan maliyetlerle karşı karşıya kaldı.