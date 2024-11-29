Dünyada 2029'a kadar en çok borcu artacak ülkeler açıklandı! Türkiye de listede yer aldı

29 Kasım 2024 15:15 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 17:00

Yapay zeka IMF, Dünya Bankası ve Fitch Ratings'in veri kümesini baz alarak 2029'a kadar ülke borçlarını sıraladı. 2029'a kadar ülkelerin borç detayları ortaya çıktı. Türkiye'nin de listede oranları dikkat çekti. İşte 2029'a kadar borçları artacak ülkeler...

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Küresel piyasalarda pandemi sonrası toparlanma süreci ve artan gerilimler gölgesinde borçlanma oranlarıyla mücadele ediliyor. Gelişmekte olan ülkelerde kamu borçlarının hızla büyüdüğü gözlemlendi. Gelişmiş ülkelerde ise yüksek borçlanmanın sürdürülebilirlik açısından kritik bir risk oluşturduğu görülüyor. Uluslararası finans kuruluşlarının raporlarına göre, 2029’a kadar dünya genelinde birçok ülkenin kamu borçlarının ciddi bir artış göstermesi bekleniyor.

BORÇLARDAKİ YÜKSELİŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİ ZORLUYOR

Borç artışındaki temel sebepler arasında artan kamu harcamaları, yavaşlayan ekonomik büyüme ve faiz oranlarındaki yükseliş yer alıyor. Özellikle enerji krizi, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonist baskılar, birçok ülkenin borç yükünü artıran faktörler arasında sayılıyor.

Aynı zamanda, borçlanma maliyetlerindeki yükseliş, gelişmekte olan ülkeleri daha fazla zorlayan bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu ülkelerdeki borç artışı, sadece ekonomik istikrarı değil, aynı zamanda sosyal refahı da tehdit ediyor.

Yapılan araştırmalarda 2029’a kadar borç artışı en fazla olacak ülkeler tahmin edildi. Yapay zeka IMF'nin veri kümesini baz alınarak hazırlanan listede 2029'a kadar borcu artacak ülkeler belli oldu.

ARAŞTIRMALAR SONUCU 2029'A KADAR BORCU ARTACAK ÜLKELER

20) ARJANTİN | +50 İLA 300 Milyar dolar borcu artabilir

Mevcut Borç: 290 Milyar dolar

19) GÜNEY AFRİKA | +100 - 400 MİLYAR DOLAR

Mevcut Borç: 73 Milyar dolar

18) SUUDİ ARABİSTAN | +100 - 800 MİLYAR DOLAR

Mevcut borç: 264 Milyar dolar

17) ENDONEZYA | +150 MİLYAR DOLAR - 1.1 TRİLYON DOLAR

Mevcut Borç: 407 Milyar dolar

16) RUSYA | +150 MİLYAR DOLAR - 1.2 TRİLYON DOLAR

Mevcut borç: 306 Milyar dolar

15) TÜRKİYE | +200 - 650 MİLYAR DOLAR

Mevcut Borç: 507 Milyar dolar

14) GÜNEY KORE | +250 MİLYAR - 1,1 TRİLYON DOLAR

Mevcut borç: 658 Milyar dolar

13) MEKSİKA | +300 MİLYAR DOLAR - 1,2 TRİLYON DOLAR

Mevcut borç: 880 milyar dolar

12) AVUSTRALYA | +350 MİL - 700 MİLYAR DOLAR

Mevcut borç: 1.86 trilyon dolar

11) İNGİLTERE | +450 MİLYAR DOLAR - 2.7 TRİLYON DOLAR

Mevcut borç: 9.82 Trilyon dolar

10) KANADA | +500 MİLYAR DOLAR - 1,2 TRİLYON DOLAR

Mevcut Borç: 3.06 Trilyon dolar

9) HİNDİSTAN | +600 - 1,2 TRİLYON DOLAR

Mevcut borç: 648 Milyar dolar

8) BREZİLYA | +700 MİLYAR DOLAR - 1.3 TRİLYON DOLAR

Mevcut borç: 1.49 Trilyon dolar

7) İSPANYA | +800 MİLYAR DOLAR - 1.4 TRİLYON DOLAR

Mevcut borç: 3.67 Trilyon dolar

6) ALMANYA | +1.1 TRİLYON DOLAR - 2.7 TRİLYON DOLAR



Mevcut borç: 6.7 Trilyon dolar

5) FRANSA | +1.2 TRİLYON DOLAR - 2.8 TRİLYON DOLAR

Mevcut borç: 7.81 Trilyon dolar

4) İTALYA | +1.3 TRİLYON DOLAR - 2.8 TRİLYON DOLAR

Mevcut borç: 2.79 Trilyon dolar

3) ÇİN | +3.8 TRİLYON DOLAR - 3.5 TRİLYON DOLAR

Mevcut borç: 2.45 Trilyon dolar

2) JAPONYA | +5.3 TRİLYON DOLAR - 10.1 TRİLYON DOLAR

Mevcut borç: 4.2 Trilyon dolar

1) ABD | +8.5 TRİLYON DOLAR - 31.4 TRİLYON DOLAR

Mevcut borç: 26.5 trilyon dolar