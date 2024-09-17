Dünyada süper meyve olarak biliniyor! İlk aronya hasadı yapıldı, kilosu 200 TL

17 Eylül 2024 15:04 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 15:05

Dünyada 'süper meyve' olarak bilinen Kırıkkale'de ilk kez yetiştirilen aronyanın hasadı yapıldı. Kilosunun 200 TL olduğu belirtilen meyvenim faydaları saymakla bitmiyor. Çiftçilik yapan Haydar Gümüşbaş aronya meyvesinin Türkiye'ye yayılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Süper meyve olarak tanınan Aronya birçok hastalığa şifa oluyor

Süper meyve olarak tanınan Aronya birçok hastalığa şifa oluyor

Meyve ve sebzeleri yıkamak yetmiyor! Bilim insanları, kimyasallardan korunmak için yapılması gerekeni açıkladı

Meyve ve sebzeleri yıkamak yetmiyor! Bilim insanları, kimyasallardan korunmak için yapılması gerekeni açıkladı

Tıbbi bitki sınıfında olan vitamin ve antioksidan bakımından zengin aronya meyvesinin sevinci yaşanıyor. Dünyada "süper meyve​" olarak aronyanın Kırıkkale​'de ilk kez hasadı yapıldı. Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde çiftçilik yapan Haydar Gümüşbaş, ilk kez gerçekleştirdikleri aronya hasadında yaklaşık 7 ton ürün elde ettiklerini belirtti.

ARONYA BAĞIŞIKLIK​ SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Aronya, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve özellikle kalp sağlığını destekliyor. Hem taze tüketimi hem de ilaç sanayisinde kullanımıyla dikkat çeken aronyanın kilogramı 200 TL'den alıcı buluyor.

Aronya'nın bir kısmını perakende olarak sattıklarını anlatan Gümüşbaş, "Aronya, tıbbi aromatik özellikleriyle bilinen bir meyve. Özellikle diyabet ve kanser hastalarımız yoğun ilgi gösteriyor. Kurutulmuş aronyayı da talep olması durumunda toptan alıcılarımıza göndereceğiz" dedi.

HENÜZ ÇOK YAYGIN DEĞİL

Türkiye'de henüz yaygın olmayan bu meyvenin Marmara Bölgesi'nde yoğun olarak yetiştirildiğini belirten Gümüşbaş, "İç Anadolu'da çok aşırı yok, Kırıkkale'de de şu anda bu işi ben tek yapıyorum. Onun haricinde çok yaygın değil. Ürünümüzün de bir taraftan tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Faydalarını insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda kilogram olarak müşterilere gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Aronya meyvesinin kilogramını Kırıkkale'de tanıtım amaçlı 200 TL'den satışa sunduklarını belirten Gümüşbaş, kuru meyvenin fiyatının ise henüz belirlenmediğini ifade ederek, "İnternet üzerinden satış fiyatları 300-350 TL arasında değişiyor, ancak biz tanıtım amacıyla daha düşük bir fiyattan sunacağız" diye konuştu.