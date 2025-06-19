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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Dünyanın en büyük enerji gemisi Çanakkale Boğazı'nda

Dünyanın en büyük elektrik üreten gemilerinden olan 'Karadeniz Powership Orhan Ali Khan', Kocaeli'den Mısır'a gittiği rotasında Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 17:15

Kocaeli'den Mısır'a gitmek üzere yola çıkan ‘Karadeniz Powership Orhan Ali Khan' isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Dünyanın en büyük enerji gemisi Çanakkale Boğazı'nda

Devasa boyutları ve enerji kapasitesiyle dikkat çeken gemi, boğazdan geçişi sırasında vatandaşların ilgisini çekti. Türk enerji gemi şirketi Karpowership'in elektrik üreten gemi filosundaki gemi, dünyanın en büyük gemileri arasında gösteriliyor.

Dünyanın en büyük enerji gemisi Çanakkale Boğazı'nda


Enerji gemisi, 289 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğe sahip ve 21 adet bacası mevcut. 500 megavatlık elektrik üretim kapasitesiyle ise dünyanın en büyük enerji gemileri arasında yer alıyor.

Dünyanın en büyük enerji gemisi Çanakkale Boğazı'nda

Gemi, sıvılaştırılmış doğal gaz veya sıvı yakıtlardan elektrik üretimi yapıp, ülke elektrik şebekesine bağlantı yapabiliyor. Enerji gemisi, 57.416 net tonnage (NT), 93.251 groston (GRT) ve 172.517 deadweight ton (DWT) ağırlığıyla açık denizlerde büyük ölçekli enerji desteği sağlayabiliyor.

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