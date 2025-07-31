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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Dünyanın en büyük nükleer güçleri: İşte zirvedeki ülke

Enerji politikalarının merkezinde yer alan nükleer santraller, ülkeler açısında stratejik önem taşıyor. Isı kaynağının nükleer reaktör olduğu termik santraller olan nükleer yani atom santralleri aynı zamanda gerekliliği açısından çok tartışılıyor. Peki dünyada büyük bir güç simgesine de dönüşen bu nükleer santraller dahilinde en yüksek nükleer enerji kapasitesi olan ülkeler hangileri?

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Dünyanın en büyük nükleer güçleri: İşte zirvedeki ülke
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 13:06

Nükleer güç santralleri, enerji talebinin karşılanmasında düşük karbon yoğunluğu, yüksek kapasite faktörü ve kesintisiz baz yük sunma yeteneğiyle hem arz güvenliğini hem de sürdürülebilirlik hedeflerini aynı anda gerçekleştirmek için stratejik bir araç olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en büyük nükleer güçleri: İşte zirvedeki ülke

KURULU GÜÇ BAKIMINDAN İLK 7 ÜLKE (MW):

– 95.835 MW

– 61.370 MW

– 53.152 MW

Rusya – 27.727 MW

Güney Kore – 25.825 MW

Kanada – 13.699 MW

Japonya – 11.046 MW

Dünyanın en büyük nükleer güçleri: İşte zirvedeki ülke

LİSTENİN ZİRVESİNDE ABD YER ALIYOR

ABD, hem kurulu güç bakımından hem de nükleer elektrik üretim kapasitesi açısından lider konumda yer alıyor. Fransa, kurulu güç bakımında dünyada ikinci sırada yer alıyor fakat üretim kapasitesi bakımından Çin’in gerisinde kalıyor. Çin ise büyüme hızıyla dikkat çekerken, kurulu güç açısından ikinci sırada yer almakta.

Dünyanın en büyük nükleer güçleri: İşte zirvedeki ülke

YILLIK NÜKLEER ELEKTRİK ÜRETİMİ (TWH):

ABD: 779,2 TWh

Çin: 406,5 TWh

Fransa: 323,8 TWh

Rusya: 204 TWh

Güney Kore: 171,6 TWh

Kanada: 85,5 TWh

Japonya: 77,5 TWh

Dünyanın en büyük nükleer güçleri: İşte zirvedeki ülke
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ETİKETLER
#çin
#fransa
#nükleer enerji
#Abd
#Enerji Üretimi
#Nükleer Güç Santralleri
#Ekonomi
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