Dünyanın en büyük nükleer güçleri: İşte zirvedeki ülke

Nükleer güç santralleri, enerji talebinin karşılanmasında düşük karbon yoğunluğu, yüksek kapasite faktörü ve kesintisiz baz yük sunma yeteneğiyle hem arz güvenliğini hem de sürdürülebilirlik hedeflerini aynı anda gerçekleştirmek için stratejik bir araç olarak öne çıkıyor.
ABD – 95.835 MW
Fransa – 61.370 MW
Çin – 53.152 MW
Rusya – 27.727 MW
Güney Kore – 25.825 MW
Kanada – 13.699 MW
Japonya – 11.046 MW
ABD, hem kurulu güç bakımından hem de nükleer elektrik üretim kapasitesi açısından lider konumda yer alıyor. Fransa, kurulu güç bakımında dünyada ikinci sırada yer alıyor fakat üretim kapasitesi bakımından Çin’in gerisinde kalıyor. Çin ise büyüme hızıyla dikkat çekerken, kurulu güç açısından ikinci sırada yer almakta.
ABD: 779,2 TWh
Çin: 406,5 TWh
Fransa: 323,8 TWh
Rusya: 204 TWh
Güney Kore: 171,6 TWh
Kanada: 85,5 TWh
Japonya: 77,5 TWh