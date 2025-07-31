Dünyanın en büyük nükleer güçleri: İşte zirvedeki ülke

Nükleer güç santralleri, enerji talebinin karşılanmasında düşük karbon yoğunluğu, yüksek kapasite faktörü ve kesintisiz baz yük sunma yeteneğiyle hem arz güvenliğini hem de sürdürülebilirlik hedeflerini aynı anda gerçekleştirmek için stratejik bir araç olarak öne çıkıyor.

KURULU GÜÇ BAKIMINDAN İLK 7 ÜLKE (MW):

ABD – 95.835 MW

Fransa – 61.370 MW

Çin – 53.152 MW

Rusya – 27.727 MW

Güney Kore – 25.825 MW

Kanada – 13.699 MW

Japonya – 11.046 MW

LİSTENİN ZİRVESİNDE ABD YER ALIYOR

ABD, hem kurulu güç bakımından hem de nükleer elektrik üretim kapasitesi açısından lider konumda yer alıyor. Fransa, kurulu güç bakımında dünyada ikinci sırada yer alıyor fakat üretim kapasitesi bakımından Çin’in gerisinde kalıyor. Çin ise büyüme hızıyla dikkat çekerken, kurulu güç açısından ikinci sırada yer almakta.

YILLIK NÜKLEER ELEKTRİK ÜRETİMİ (TWH):

ABD: 779,2 TWh

Çin: 406,5 TWh

Fransa: 323,8 TWh

Rusya: 204 TWh

Güney Kore: 171,6 TWh

Kanada: 85,5 TWh

Japonya: 77,5 TWh

