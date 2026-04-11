Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri belli oldu! İlk sırada bakın hangi ülke var

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 PETROL REZERVİ

Milyarlarca varillik kapasiteleriyle dünya ekonomisini parmaklarında oynatan, enerji pazarının en büyük 10 devi şu şekilde sıralanıyor:

1. Venezuela (303.8 Milyar Varil): Listenin en büyük şoku! Dünyanın en büyük rezervi Orta Doğu'da değil, Güney Amerika'da bulunuyor. Ancak ülke tarihinin en büyük ekonomik çöküşünü yaşıyor.

2. Suudi Arabistan (267.1 Milyar Varil): Uzun yıllar zirvenin sahibi olan krallık, şu an ikinci sırada. Dünyanın en kolay ve en ucuz petrol çıkarılan topraklarına sahipler.

3. Kanada (171.0 Milyar Varil): Çöl kumları yerine buzlu katran kumullarının altında devasa bir petrol okyanusu barındıran sessiz Kuzey Amerika gücü.

4. İran (157.8 Milyar Varil): Yıllardır süren ağır ambargolara rağmen, yer altında bekleyen devasa enerji gücüyle Orta Doğu'nun en büyük ikinci rezervi.

5. Irak (145.0 Milyar Varil): Yıllarca süren savaşlara ve işgallere rağmen, topraklarının altındaki petrol denizi kurumayan bir diğer Orta Doğu devi.