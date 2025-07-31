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 | Murat Makas

Dünyanın en büyük şirketleri belli oldu! Türkiye'ye yatırım yapan BYD listeye damga vurdu

Küresel piyasalarca dikkat çeken 2025 Fortune Global 500 en iyi şirket listesi belli oldu. Şirketlerin toplam gelirleri geçen yıla göre artış gösterdi. Türkiye'ye yatırım kararı alan otomobil şirketi BYD ise listede en dikkat çeken şirketlerden oldu. İşte detaylar...

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Dünyanın en büyük şirketleri belli oldu! Türkiye'ye yatırım yapan BYD listeye damga vurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 15:43

Küresel piyasalarda ABD ve Çin arasındaki zirve yarışı sürerken birçok ülkenin şirketi çeşitli alanlarda yatırımlara imza attı. Bazı şirket dünya çapında büyük ilerlemeler kaydederek net kar oranları elde etti. Dünyanın 100 küresel şirketi araştırmasında bir şirketi adından söz ettirdi.

Dünyanın en büyük şirketleri belli oldu! Türkiye'ye yatırım yapan BYD listeye damga vurdu

GEÇEN YILA GÖRE %1,8 ARTIŞ

2025 Fortune Global 500 en iyi 10 şirketi merak edildi. 2025 Fortune Global 500 listesinde yer alan şirketler, toplam gelirlerinde rekor kırarak 41,7 trilyon dolar (geçen yıla göre %1,8 artış) elde etti ve dünya çapında 70,1 milyon kişiye istihdam sağladı. Bu şirketler, 2024 yılında toplam 2,98 trilyon dolar gelir elde ederek , bir önceki yıla göre %0,4 artışla, tarihinin en kârlı ikinci yılını kaydetti. 4. sırada yer alan Saudi Aramco, kârlılıkta bir kez daha liderliği ele geçirerek 105 milyar dolar net gelir elde etti ve dördüncü yıl üst üste listedeki en kârlı şirket konumunu korudu.

Dünyanın en büyük şirketleri belli oldu! Türkiye'ye yatırım yapan BYD listeye damga vurdu

2025 FORTUNE GLOBAL 500 EN İYİ 10 LİSTESİ

1.Walmart (ABD)
2.Amazon.com (ABD)
3.Devlet Şebekesi ( Çin )
4.Suudi Aramco ( Suudi Arabistan )
5.Çin Ulusal Petrol ( Çin )
6.Sinopec ( Çin )
7.UnitedHealth Group (ABD)
8.Apple (ABD)
9.CVS Sağlık (ABD)
10.Berkshire Hathaway (ABD)

Dünyanın en büyük şirketleri belli oldu! Türkiye'ye yatırım yapan BYD listeye damga vurdu

Türkiye'ye yatırımlarıyla ön plana çıkan , 2025 Fortune Global 500 listesinde 91'inci sırada yer alarak dünyanın en büyük 100 şirketi arasına girdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'te yıllık bazda yüzde 41 artışla 4,27 milyon adet yeni enerji aracı satan BYD, bu alanda üst üste üçüncü yıl küresel liderliğini sürdürdü.

Dünyanın en büyük şirketleri belli oldu! Türkiye'ye yatırım yapan BYD listeye damga vurdu

BYD KONUŞULUYOR

BYD, 2022'den bu yana listede aralıksız yer alırken, geçen yıl 143. sıradaydı. Şirketin bu yılki sıralamada ilk 100'e girerek elde ettiği başarı, sürdürülebilir büyüme stratejisi ve yatırımlarına dayandırıldı. Şirket, 2024'te araştırma ve geliştirme harcamalarını bir önceki yıla göre yüzde 36 artırarak yaklaşık 7,47 milyar dolara yükseltti.

Dünyanın en büyük şirketleri belli oldu! Türkiye'ye yatırım yapan BYD listeye damga vurdu
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ETİKETLER
#Otomobil
#byd
#yatırım
#Teknoloji
# Ekonomi
#Fortune Global 500
#Şirket Listesi
#Ekonomi
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