Dünyanın en değerli markaları açıklandı: Birinci şaşırtmadı! İşte 2025'in İlk 10'u

2025 yılına ait Kantar BrandZ "Dünyanın En Değerli 100 Markası" listesi açıklandı. Teknoloji devlerinin damga vurduğu sıralamada birinci gelen şirket hiç şaşırtmadı. İşte 2025'in İlk 10'u...

Araştırma ve analiz şirketi Kantar BrandZ, 2025 yılına ait "Dünyanın En Değerli 100 Markası" listesini açıkladı. Rapora göre, listedeki ilk 100 markanın toplam değeri 10,7 trilyon dolara ulaşarak geçen yıla kıyasla yüzde 29'luk artış kaydetti. ABD merkezli şirketlerin ezici üstünlüğüyse bu yıl da değişmedi. Listedeki markaların yüzde 82'si ABD menşeli olurken, teknoloji devleri ilk sıralarda yer aldı.

APPLE DÖRDÜNCÜ KEZ ZİRVEDE

Apple, 1,3 trilyon dolarlık marka değeriyle üst üste dördüncü kez listenin zirvesinde yer aldı. Yıllık yüzde 28'lik büyüme gösteren teknoloji devi, ekonomik dalgalanmalara ve artan rekabete rağmen marka değerini korumayı başardı.

GOOGLE, MICROSOFT VE AMAZON TAKİPTE

Apple'ı, 944 milyar dolarla Google (yüzde 25 artış) ve 884 milyar dolarla Microsoft (yüzde 24 artış) izledi. Amazon ise yüzde 50'lik büyüme ile 866 milyar dolara ulaşarak dördüncü sıradaki yerini korudu. Yılın en dikkat çekici çıkışını yapay zeka ve çip sektöründeki yükselişiyle NVIDIA gerçekleştirdi. Marka değeri yüzde 152 artarak 509 milyar dolara ulaştı ve listeye beşinci sıradan giriş yaptı.

META GİDEREK GÜÇLENİYOR

Meta çatısı altındaki Facebook, yüzde 80'lik büyümeyle 300 milyar dolar değere ulaşarak altıncı sıraya yerleşti. Instagram ise yüzde 101 artışla 228 milyar dolar değere ulaştı ve yedinci sıraya yükseldi. İlk 10'da yer alan teknoloji dışındaki tek marka ise McDonald's oldu. Fast food devi 221 milyar dolarlık sabit marka değeriyle sekizinci sıradaki yerini korudu.

2025 yılına ait Kantar BrandZ verilerine göre dünyanın en değerli ilk 10 markası:

Apple – 1,299 trilyon dolar (yüzde 28 artış)

– 1,299 trilyon dolar (yüzde 28 artış) Google – 944,137 milyar dolar (yüzde 25 artış)

– 944,137 milyar dolar (yüzde 25 artış) Microsoft – 884,816 milyar dolar (yüzde 24 artış)

– 884,816 milyar dolar (yüzde 24 artış) Amazon – 866,118 milyar dolar (yüzde 50 artış)

– 866,118 milyar dolar (yüzde 50 artış) NVIDIA – 509,442 milyar dolar (yüzde 152 artış)

– 509,442 milyar dolar (yüzde 152 artış) Facebook (Meta) – 300,662 milyar dolar (yüzde 80 artış)

– 300,662 milyar dolar (yüzde 80 artış) Instagram (Meta) – 228,947 milyar dolar (yüzde 101 artış)

– 228,947 milyar dolar (yüzde 101 artış) McDonald's – 221,079 milyar dolar (yüzde 0 artış)

– 221,079 milyar dolar (yüzde 0 artış) Oracle – 215,354 milyar dolar (yüzde 48 artış)

– 215,354 milyar dolar (yüzde 48 artış) Visa – 213,348 milyar dolar (yüzde 13 artış)