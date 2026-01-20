Menü Kapat
Dünyanın en değerli markaları belli oldu! 50 yıllık marka zirvedeki yerini korudu

Ocak 20, 2026 12:18

Ocak 20, 2026 12:18
1
Dünyanın en değerli markaları

Öyle markalar var ki dünya çapında milyarlarca kişi tarafından kullanılıyor. Kimi çok uzun yıllardır piyasada yer alırken, kimi ise kısa sürede milyarlarca doları aşıyor.  Brand Finance ise "Dünyanın En Değerli 500 Markası" araştırmasını tamamladı. 50 yıl önce kurulan şirket bu yıl da dünyanın en değerli markası olma özelliğini elinden kaptırmadı…

2
Dünyanın en değerli markaları belli oldu! 50 yıllık marka zirvedeki yerini korudu

İŞ dünyasının nabzını tutan Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance Global-500 (Dünyanın En Değerli 500 Markası 2026) araştırmasını tamamladı. Çalışma çok dikkat çekici verileri gözler önüne serdi.

3
Dünyanın en değerli markaları belli oldu! 50 yıllık marka zirvedeki yerini korudu

Buna göre ABD’li teknoloji devi Apple 607,6 milyar dolarla dünyanın en değerli markası olurken bu sonuç çok şaşırtmadı. Zira marka geçen yıl da en değerli markalar listesinin ilk sırasında yer alıyor. Diğer yandan 500 markanın olduğu listede 192 tane ABD’li şirket yer aldı. Bununla birlikte Çin’den 68, Japonya’dan 33, Fransa’dan 33, Almanya’dan 26, İngiltere’den 25 şirket yer aldı..

4
DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKALARI

15-HOME DEPOT
Marka Değeri: 73,4 milyar dolar

DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKALARI

15-HOME DEPOT
Marka Değeri: 73,4 milyar dolar

5
14-CHINA CONSTRUCTİON BANK
Marka Değeri: 77,2 milyar dolar

14-CHINA CONSTRUCTİON BANK
Marka Değeri: 77,2 milyar dolar

6
INSTAGRAM

13-INSTAGRAM
Marka Değeri: 80,8 milyar dolar

7
ICBC

12-ICBC
Marka Değeri: 90,9 milyar dolar

8
DEUTSCHE TELEKOM

11-DEUTSCHE TELEKOM
Marka Değeri: 96,2 milyar dolar

9
STATE GRID

10-STATE GRID
Marka Değeri: 102,4 milyar dolar

10
FACEBOOK

9-FACEBOOK
Marka Değeri: 107 milyar dolar

11
SAMSUNG

8-SAMSUNG
Marka Değeri: 119,2 milyar dolar

12
WALMART

7-WALMART
Marka Değeri: 141 milyar dolar

13
TIKTOK

6-TIKTOK/DOUYIN
Marka Değeri: 153,5 milyar dolar

14
NVIDIA

5-NVIDIA
Marka Değeri: 184,3 milyar dolar

15
AMAZON

4-AMAZON
Marka Değeri: 369,9 milyar dolar

16
GOOGLE

3-GOOGLE
Marka Değeri: 433,1 milyar dolar

17
MICROSOFT

2-MICROSOFT
Marka Değeri: 565,3 milyar dolar

18
APPLE

1-APPLE
Marka Değeri: 607,6 milyar dolar

