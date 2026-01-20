Dünyanın en değerli markaları belli oldu! 50 yıllık marka zirvedeki yerini korudu

Kategoriler
Öyle markalar var ki dünya çapında milyarlarca kişi tarafından kullanılıyor. Kimi çok uzun yıllardır piyasada yer alırken, kimi ise kısa sürede milyarlarca doları aşıyor. Brand Finance ise "Dünyanın En Değerli 500 Markası" araştırmasını tamamladı. 50 yıl önce kurulan şirket bu yıl da dünyanın en değerli markası olma özelliğini elinden kaptırmadı…
İŞ dünyasının nabzını tutan Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance Global-500 (Dünyanın En Değerli 500 Markası 2026) araştırmasını tamamladı. Çalışma çok dikkat çekici verileri gözler önüne serdi.
Buna göre ABD’li teknoloji devi Apple 607,6 milyar dolarla dünyanın en değerli markası olurken bu sonuç çok şaşırtmadı. Zira marka geçen yıl da en değerli markalar listesinin ilk sırasında yer alıyor. Diğer yandan 500 markanın olduğu listede 192 tane ABD’li şirket yer aldı. Bununla birlikte Çin’den 68, Japonya’dan 33, Fransa’dan 33, Almanya’dan 26, İngiltere’den 25 şirket yer aldı..
15-HOME DEPOT
Marka Değeri: 73,4 milyar dolar
14-CHINA CONSTRUCTİON BANK
Marka Değeri: 77,2 milyar dolar
13-INSTAGRAM
Marka Değeri: 80,8 milyar dolar
12-ICBC
Marka Değeri: 90,9 milyar dolar
11-DEUTSCHE TELEKOM
Marka Değeri: 96,2 milyar dolar
10-STATE GRID
Marka Değeri: 102,4 milyar dolar
9-FACEBOOK
Marka Değeri: 107 milyar dolar
8-SAMSUNG
Marka Değeri: 119,2 milyar dolar
7-WALMART
Marka Değeri: 141 milyar dolar
6-TIKTOK/DOUYIN
Marka Değeri: 153,5 milyar dolar
5-NVIDIA
Marka Değeri: 184,3 milyar dolar
4-AMAZON
Marka Değeri: 369,9 milyar dolar
3-GOOGLE
Marka Değeri: 433,1 milyar dolar
2-MICROSOFT
Marka Değeri: 565,3 milyar dolar
1-APPLE
Marka Değeri: 607,6 milyar dolar