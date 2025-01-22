Dünyanın en değerli otomobil üreticisi belli oldu! Tüm rakiplerine fark attı

22 Ocak 2025 12:06 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 12:26

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Dünyanın En Değerli 500 Markası" raporunda en değerli otomobil üreticileri listesine yer verdi. Genel sıralamada Apple, Microsoft ve Google gibi teknoloji şirketleri zirvede yer alsa da otomobil markaları arasında da kıyasıya bir rekabet var.

Brand Finance, 2025 yılına ait Dünyanın En Değerli Markaları raporunu yayınladı. Rapora göre, Apple​ 574,5 milyar dolarlık marka değeri ile dünyanın en değerli markası oldu. Microsoft​ 461,1 milyar dolarla ikinci sıraya yerleşti, Google​ ise 413 milyar dolarla üçüncü oldu. Ek olarak dünyanın en değerli otomobil üreticileri de belli oldu.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ OTOMOBİL MARKASI TOYOTA​

Japon otomotiv devi Toyota, marka değerini bir önceki yıla göre yüzde 23 artırarak 64,7 milyar dolar seviyesine ulaştı ve dünyanın en değerli otomobil markası ünvanını kazandı. Toyota, genel sıralamada ise 18. sıraya yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Yüzde 11'lik düşüşe rağmen 53 milyar dolarlık marka değeriyle Mercedes​, Toyota'nın peşinden geldi. Alman üretici, otomobil markaları arasında ikinci, genel sıralamada ise 23. oldu. Üçüncü sırada yer alan Hyundai, güçlü büyümesini sürdürürken, elektrikli otomobil devi Tesla dördüncü sırada kendine yer buldu. Ancak Tesla'nın marka değeri üst üste ikinci kez düşerek 43 milyar dolara geriledi.

TESLA PİYASA DEĞERİNDE BİRİNCİ

Her ne kadar Tesla, marka değeri sıralamasında düşüş yaşamış olsa da, şirketin 1,31 trilyon dolar piyasa değeri ile dünyanın en değerli otomobil üreticisi konumunda olması dikkat çekiyor. Brand Finance'in hesaplamaları ise yalnızca finansal verilerle sınırlı kalmayarak, tüketici algısı, marka itibarı ve lisans anlaşmaları gibi pek çok unsuru değerlendirmeye alıyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİ ZİRVEDE

Brand Finance'in genel sıralamasında ise Apple, liderliğini sürdürdü. Onu 461,1 milyar dolarlık değerlemeyle Microsoft ve 413 milyar dolarlık değerle Google takip etti. E-ticaret devi Amazon, 356,4 milyar dolarla dördüncü sırada yer aldı.

İşte dünyanın en değerli otomobil markaları ve sıralamaları: