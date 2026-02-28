Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Ekonomi
 Fuat İğci

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2026 Türkiye kaçıncı? ABD, İsrail ve İran’ın sıralamadaki yeri

Dünyanın en güçlü orduları, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan gelişmelerin ardından gündeme geldi. İsrail, ABD destekli İran’a saldırı başlatırken en güçlü ordular yakından takip ediliyor. ABD Merkezli Global Fİrepower tarafından yapılan kapsamlı araştırma sonucunda e güçlü ordular farklı, kriterler dikkate alınarak sıralandı. Dünyanın en etkili askeri güçleri belirlenirken sadece asker sayısı değil, teknolojik altyapı, savunma bütçesi, lojistik kapasite, hareket kabiliyeti, coğrafi avantajlar ve diğer birçok kriter dikkate alındı. Türkiye, sıralamada ilk 10’da yer alırken ABD, İran ve İsrail gibi ülkelerin sıralamadaki yeri merak ediliyor. Peki Dünyanın en güçlü orduları Türkiye kaçıncı sırada? İşte, ABD, İsrail ve İran’ın sıralamadaki yeri…

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2026 Türkiye kaçıncı? ABD, İsrail ve İran’ın sıralamadaki yeri
28.02.2026
28.02.2026
saat ikonu 13:37

Dünyanın en güçlü orduları listesi her yıl güncelleniyor. ABD Merkezli Global Firepower adlı şirket tarafından yapılan araştırmalar sonucunda sıralamada değişiklikler yaşanıyor. Ülkelerin nüfusu, asker sayısı, yedek asker sayısı, teknolojisi, bulunduğu konumu, teknolojik gelişmeler, savunmaya ayrılan bütçe, hava harekatı kapasitesi, insansız hava aracı sayısı ve diğer birçok kriter sıralama hazırlanırken dikkate alınıyor. Ülkelerin güç endeksi puanı (PwrIndx) belirlenirken 60’tan fazla faktör kullanılırken liste her yıl güncelleniyor. Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralamasında ABD zirvede yer alırken İran ve İsrail’in askeri güçleri birbirine çok yakın olarak öne çıkıyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Global Firepower tarafından hazırlanan güncel listeye göre asker sayısı, mali durum, lojistik, coğrafi konum ve diğer birçok etken dikkate alındığında Türkiye, dünyanın en güçlü orduları arasında 9. basamakta yer alıyor. Sıralamada zirvede ABD yer alırken Rusya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Fransa, Japonya, İngiltere ve İtalya gibi ülkeler sıralamada bulunuyor. GFP endeksine göre, Türkiye dünyanın en iyi 10 askeri gücü arasında yer alıyor. Sıralama şu şekilde;


1- AMERİKA

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2026 Türkiye kaçıncı? ABD, İsrail ve İran’ın sıralamadaki yeri

2-RUSYA

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2026 Türkiye kaçıncı? ABD, İsrail ve İran’ın sıralamadaki yeri

3-ÇİN

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2026 Türkiye kaçıncı? ABD, İsrail ve İran’ın sıralamadaki yeri

4-HİNDİSTAN

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2026 Türkiye kaçıncı? ABD, İsrail ve İran’ın sıralamadaki yeri

5-GÜNEY KORE

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2026 Türkiye kaçıncı? ABD, İsrail ve İran’ın sıralamadaki yeri

6-FRANSA

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2026 Türkiye kaçıncı? ABD, İsrail ve İran’ın sıralamadaki yeri

7-JAPONYA

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2026 Türkiye kaçıncı? ABD, İsrail ve İran’ın sıralamadaki yeri

8-İNGİLTERE

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2026 Türkiye kaçıncı? ABD, İsrail ve İran’ın sıralamadaki yeri

9-TÜRKİYE

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2026 Türkiye kaçıncı? ABD, İsrail ve İran’ın sıralamadaki yeri

10-İTALYA

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2026 Türkiye kaçıncı? ABD, İsrail ve İran’ın sıralamadaki yeri

11-BREZİLYA

12-ALMANYA

13-ENDONEZYA

14-PAKİSTAN

15-İSRAİL

16-İRAN

17-AVUSTRALYA

18-İSPANYA

19-MISIR

20-UKRAYNA

#Askeri Teknoloji
#Global Firepower
#En Güçlü Ordular
#Askeri Güç Sıralaması
#Türkiye Askeri Gücü
#Ekonomi
