Dünyanın en güçlü orduları sıralaması 2026 Türkiye kaçıncı? ABD, İsrail ve İran’ın sıralamadaki yeri

Dünyanın en güçlü orduları listesi her yıl güncelleniyor. ABD Merkezli Global Firepower adlı şirket tarafından yapılan araştırmalar sonucunda sıralamada değişiklikler yaşanıyor. Ülkelerin nüfusu, asker sayısı, yedek asker sayısı, teknolojisi, bulunduğu konumu, teknolojik gelişmeler, savunmaya ayrılan bütçe, hava harekatı kapasitesi, insansız hava aracı sayısı ve diğer birçok kriter sıralama hazırlanırken dikkate alınıyor. Ülkelerin güç endeksi puanı (PwrIndx) belirlenirken 60’tan fazla faktör kullanılırken liste her yıl güncelleniyor. Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralamasında ABD zirvede yer alırken İran ve İsrail’in askeri güçleri birbirine çok yakın olarak öne çıkıyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Global Firepower tarafından hazırlanan güncel listeye göre asker sayısı, mali durum, lojistik, coğrafi konum ve diğer birçok etken dikkate alındığında Türkiye, dünyanın en güçlü orduları arasında 9. basamakta yer alıyor. Sıralamada zirvede ABD yer alırken Rusya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Fransa, Japonya, İngiltere ve İtalya gibi ülkeler sıralamada bulunuyor. GFP endeksine göre, Türkiye dünyanın en iyi 10 askeri gücü arasında yer alıyor. Sıralama şu şekilde;



1- AMERİKA

2-RUSYA

3-ÇİN

4-HİNDİSTAN

5-GÜNEY KORE

6-FRANSA

7-JAPONYA

8-İNGİLTERE

9-TÜRKİYE

10-İTALYA

11-BREZİLYA

12-ALMANYA

13-ENDONEZYA

14-PAKİSTAN

15-İSRAİL

16-İRAN

17-AVUSTRALYA

18-İSPANYA

19-MISIR

20-UKRAYNA