Dünyanın en güçlü turizm ekonomisine sahip ülkeleri güncellendi! 2024 yılının en iyileri arasında gözler Türkiye'yi aradı

06 Haziran 2024 13:59 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:26

NVIDIA'nın değeri 3 trilyon doları aştı! Jensen Huang'ın serveti de 102 milyar dolara dayandı

NVIDIA'nın değeri 3 trilyon doları aştı! Jensen Huang'ın serveti de 102 milyar dolara dayandı

En iyi turizm ekonomisine sahip ülkelerinde güncellenme yaşandı. Listede yer alan ülkelerdeki raporlama detayları ise şaşırttı. Dünyanın en güçlü turizm ekonomisine sahip ülkelerini Forbes dergisi yayınladı. Ülkelerin ekonomisine katkısı olan turizm sadece yaz aylarında değil kış ve bahar aylarında da ülkelere olan ziyareti artırdı.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ TURİZM EKONOMİSİNE SAHİP ÜLKELERİ GÜNCELLENDİ!

İlk sırada Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. En güçlü seyahat ekonomisine sahip olan ABD'nin avantajı ise dünyadaki prestijli şirketlerini barındırmasından kaynaklı oldu. İş turizmin uğrak noktası olan ABD'de tarihi kafa dinleme denize girme tarzı turizm yer almıyor. Ancak Avusturalya Brezilya ise tam tersi doğal kaynakları bakımından turizmde en dikkat çeken ülkeler oldu.

Liste de 2021 yılında Japonya birinciydi. Ancak Japonya birinciliği 2023 yılında Güney Kore'ye 2024 yılında ise ABD'ye kaptırdı. Sıralamada 3'e geriledi. Liste 2024 yılında ilk onda şöyle sıralandı:

Amerika Birleşik Devletleri

İspanya

Japonya

Fransa

Avustralya

Almanya

Birleşik Krallık

Çin

İtalya

İsviçre

2024 YILININ EN İYİLERİ ARASINDA GÖZLER TÜRKİYE'Yİ ARADI

Her yıl turist ziyaretçi sayısında artış yaşanmasına rağmen Türkiye, listede 29!uncu sırada yer aldı. Ülkeler listeye; iş gücü, doğal kaynak, havaalanları, karada ulaşım ve limanlar gibi alanlardaki başarılarından dolayı giriyor. Ülke asayişi en iyi ülke ise yeniden Japonya seçildi. En güvensiz ülke ise Amerika oldu.