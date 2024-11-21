Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Listede Türkiye'den 7 lezzet var: Baklava ilk 10'da bile yok

21 Kasım 2024 19:56 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 19:56

Dünyanın en iyi tatlıları listesine Türkiye'den 7 tatlı girdi. Gaziantep baklavası ilk 10'da yer bulamazken sütlü tatlılardan ikisi ilk 100'e adını yazdırdı. Dünyanın en güzel tatlısı olarak ise Portekiz'den bir lezzet seçildi.

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Türkiye​'nin en meşhur 7 tatlısının da bulunduğu dünyanın en iyi tatlı​ listesi açıklandı. TasteAtlas​, dünya genelindeki yiyecek ve içecekleri sıraladığı çalışmasında en beğenilen 100 tatlıyı listeledi. Bu listede Türkiye’den 7 tatlı yer aldı. Kahramanmaraş dondurması 5’inci sırada, Gaziantep baklavası 21’inci sırada, Antakya künefesi 30’uncu sırada, Baklava 32’nci sırada, Kazandibi 51’inci sırada, Fırın Sütlaç 52’nci sırada ve Fıstıklı Sarma 65’inci sırada yer aldı.

DÜNYANIN EN İYİ TATLISI: BELEM TURTASI

Sosyal medyada TasteAtlas isimli yemek platformu tarafından paylaşılan listede dünyanın en iyi tatlısı olarak Portekiz’den Belem Turtası birinci seçildi. Türkiye ise Maraş dondurması ile ilk 5’e girme başarısı gösterdi. Ayrıca listeye giren diğer Türk tatlıları arasında Gaziantep baklavası, Antakya künefesi, Baklava, Kazandibi, Fırın Sütlaç ve Fıstıklı Sarma da bulunuyor.

TasteAtlas’ın sıralamasına göre Türk tatlıları arasından Gaziantep baklavası 21’inci, Antakya künefesi 30’uncu, Baklava 32’nci, Kazandibi 51’inci, Fırın Sütlaç 52’nci ve Fıstıklı Sarma 65’inci sırada yer aldı.