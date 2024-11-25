Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri belli oldu! İstanbul da listede yer aldı
Bu yıl dünyanın en pahalı alışveriş caddesi sıralaması belli oldu. İtalya’nın Milano kentindeki Via Monte Napoleone, dünyanın en pahalı alışveriş caddesi listede birinci oldu. İstanbul da listede yerini aldı. İşte dünyaca ünlü caddelerin sıralaması...
Birçok ülkede mağazaları, lokantaları ve restoranlarıyla ünlü caddeler var. Binlerce turist bu ünlü caddelerde gezip tur atıyor, fotoğraf çektiriyor ve alışveriş yapıyor. Tarihi güzellikleriyle de öne çıkan caddelerde alışveriş çılgınlığı popüler hale geliyor. Yüksek maliyetli ürünler, kiraları yüksek olan dükkanlar, ülkeye özgü lezzetler veya dünyaca ünlü lezzetler cep yakabiliyor.
Vatandaş meşhur caddeleri gezmeye gitmeden önce ulaşım dahil bir fiyat araştırması yapıyor. Dünyanın en öne çıkan ve pahalı caddeleri belli oldu. İtalya’nın Milano kentindeki Via Monte Napoleone, dünyanın en pahalı alışveriş caddesi sıralamasında zirveye yerleşti.
DÜNYANIN EN PAHALI ALIŞVERİŞ CADDELERİ
Via Monte Napoleone dünyanın en pahalı alışveriş caddesi sıralamasında New York ve Londra’yı geride bıraktı. 350 metre uzunluğundaki cadde, 34 yıl sonra listenin ilk sırasına yerleşen ilk Avrupa şehri oldu.
Caddedeki kiralar son iki yılda yüzde 30 arttı. Kiralar şu anda metrekare başına yıllık 20 bin Euro'dan başlıyor.
İSTANBUL LİSTEDE
Listede İstanbul’daki İstiklal Caddesi 40. sırada yer aldı. Kira fiyatı metrekare başına ortalama 2 bin 396 Euro olarak ölçüldü. İstanbul geçen yıl aynı listede 38. sıradaydı. İşte dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri...
Via Monte Napoleone
|- Milano
Upper 5th Avenue
|- New York
New Bond Street
|- Londra
Tsim Sha Tsui
|- Hong Kong
Avenue des Champs-Élysées
|- Paris
Ginza
|- Tokyo
Bahnhofstrasse
|- Zürih
Pitt Street Mall
|- Sidney
Myeongdong
|- Seul
Kohlmarkt
|- Viyana