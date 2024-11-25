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Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri belli oldu! İstanbul da listede yer aldı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 10:55 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:56

Bu yıl dünyanın en pahalı alışveriş caddesi sıralaması belli oldu. İtalya’nın Milano kentindeki Via Monte Napoleone, dünyanın en pahalı alışveriş caddesi listede birinci oldu. İstanbul da listede yerini aldı. İşte dünyaca ünlü caddelerin sıralaması...

Birçok ülkede mağazaları, lokantaları ve restoranlarıyla ünlü caddeler var. Binlerce turist bu ünlü caddelerde gezip tur atıyor, fotoğraf çektiriyor ve alışveriş yapıyor. Tarihi güzellikleriyle de öne çıkan caddelerde alışveriş çılgınlığı popüler hale geliyor. Yüksek maliyetli ürünler, kiraları yüksek olan dükkanlar, ülkeye özgü lezzetler veya dünyaca ünlü lezzetler cep yakabiliyor.

Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri belli oldu! İstanbul da listede yer aldı - 1. Resim

Vatandaş meşhur caddeleri gezmeye gitmeden önce ulaşım dahil bir fiyat araştırması yapıyor. Dünyanın en öne çıkan ve pahalı caddeleri belli oldu. İtalya’nın Milano​ kentindeki Via Monte Napoleone, dünyanın en pahalı alışveriş caddesi sıralamasında zirveye yerleşti.

Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri belli oldu! İstanbul da listede yer aldı - 2. Resim

DÜNYANIN EN PAHALI ALIŞVERİŞ CADDELERİ

Via Monte Napoleone dünyanın en pahalı alışveriş caddesi sıralamasında New York ve Londra’yı geride bıraktı. 350 metre uzunluğundaki cadde, 34 yıl sonra listenin ilk sırasına yerleşen ilk Avrupa şehri oldu.

Caddedeki kiralar son iki yılda yüzde 30 arttı. Kiralar şu anda metrekare başına yıllık 20 bin Euro'dan başlıyor.

Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri belli oldu! İstanbul da listede yer aldı - 3. Resim

İSTANBUL​ LİSTEDE

Listede İstanbul’daki İstiklal Caddesi​ 40. sırada yer aldı. Kira fiyatı metrekare başına ortalama 2 bin 396 Euro olarak ölçüldü. İstanbul geçen yıl aynı listede 38. sıradaydı. İşte dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri...

Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri belli oldu! İstanbul da listede yer aldı - 4. Resim

Via Monte Napoleone

 - Milano

Upper 5th Avenue

 - New York

New Bond Street

 - Londra

Tsim Sha Tsui 

 - Hong Kong

Avenue des Champs-Élysées

 - Paris

Ginza 

 - Tokyo

Bahnhofstrasse

 - Zürih

Pitt Street Mall

 - Sidney

Myeongdong

 - Seul

Kohlmarkt

 - Viyana

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Kaynak: tgrthaber.com
milanoistiklal caddesiistanbul

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