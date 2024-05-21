Dünyanın en pahalı evine rekor fiyat! Ortaçağ kalesinin köklü geçmişi dikkat çekiyor
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Mansion Global, Sabah
21 May 2024 17:00 - Güncelleme : 21 May 2024 17:06
1100'lü yıllarda kale olarak inşa edilen ev satışa çıktı. Dünyanın en pahalısı tanımlanan kaleye biçilen rekor fiyat duyanları şaşırttı.
Fransa’da 1100'lü yıllarda inşaa edilen kale rekor fiyattan satışa çıktı. Biçilen fiyatla dünyanın en pahalı evi olan kale dikkat çekiyor.
EN PAHALI EV OLDU, REKOR FİYAT İSTENDİ
Fransa'nın başkenti Paris'in merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Chateau d'Armainvilliers 425 milyon Euro'ya (14.8 milyar TL) satışa çıktı.
100 ODALI ŞATO KÖKLÜ GEÇMİŞİ İLE ÖNE ÇIKIYOR
2500 dönümlük arsa üzerinde yer alan 'şatoda' 100 adet oda bulunuyor. Mansion Global'in haberine göre gayrimenkulün köklü bir tarihi bulunuyor.
ORTAÇAĞ’DA KALE OLARAK İNŞA EDİLDİ
İlk olarak Ortaçağ'da 1100'lerde kale olarak inşa edilen bu gayrimenkul geçen 900 yılda doğal olarak büyük bir değişime uğradı.
ROTHSCHILD AİLESİNİ AĞIRLADI
Söz konusu şato uzun yıllar Rothschild ailesine ev sahipliği yaptı. 1980'lerde Fas Kralı II. Hassan tarafından satın alındı.
Kaynak: Mansion Global, Sabah