Dünyanın en pahalı evine rekor fiyat! Ortaçağ kalesinin köklü geçmişi dikkat çekiyor

21 May 2024 17:00 - Güncelleme : 21 May 2024 17:06

Komşuda memurlar ayaklandı! Düşük maaş ve koşullar için eylem yaptı

Komşuda memurlar ayaklandı! Düşük maaş ve koşullar için eylem yaptı

Beyoğlu’nda rezidans fiyatına tropik ada! Helikopter pisti bile var

Beyoğlu’nda rezidans fiyatına tropik ada! Helikopter pisti bile var

Fransa’da 1100'lü yıllarda inşaa edilen kale rekor fiyattan satışa çıktı. Biçilen fiyatla dünyanın en pahalı evi olan kale dikkat çekiyor.

EN PAHALI EV OLDU, REKOR FİYAT İSTENDİ

Fransa'nın başkenti Paris'in merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Chateau d'Armainvilliers 425 milyon Euro'ya (14.8 milyar TL) satışa çıktı.

100 ODALI ŞATO KÖKLÜ GEÇMİŞİ İLE ÖNE ÇIKIYOR

2500 dönümlük arsa üzerinde yer alan 'şatoda' 100 adet oda bulunuyor. Mansion Global'in haberine göre gayrimenkulün köklü bir tarihi bulunuyor.

ORTAÇAĞ’DA KALE OLARAK İNŞA EDİLDİ

İlk olarak Ortaçağ'da 1100'lerde kale olarak inşa edilen bu gayrimenkul geçen 900 yılda doğal olarak büyük bir değişime uğradı.

ROTHSCHILD AİLESİNİ AĞIRLADI

Söz konusu şato uzun yıllar Rothschild ailesine ev sahipliği yaptı. 1980'lerde Fas Kralı II. Hassan tarafından satın alındı.